Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Wasserball: OSC im ersten Viertel schwach. Handball: Klare Halbzeitführung reicht nicht. Basketball: Niederlagenserie setzt sich fort. Ringen: Germania bleibt Vorletzter.

WASSERBALL

OSC im ersten Viertel schwach

Auch sein zweites Bundesliga-Saisonspiel verlor der OSC Potsdam deutlich. Am Samstag mussten sich die Potsdamer beim frisch gebackenen deutschen Supercup-Sieger Waspo Hannover mit 8:15 (0:6, 3:2, 2:3, 3:4) geschlagen geben. Der OSC legte ein schwaches erstes Viertel hin, verkaufte sich dann aber gut. tog

HANDBALL

Klare Halbzeitführung reicht nicht

Trotz einer Fünf-Tore-Halbzeitführung verpasste der VfL Potsdam am gestrigen Sonntag seinen zweiten Saisonsieg in der dritten Liga Nord. Die Adler verloren auswärts 22:26 (17:12) gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin. In der Tabelle verharren sie auf dem letzten Platz. tog

BASKETBALL

Niederlagenserie setzt sich fort

Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga ProB Nord musste der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf bereits seine fünfte Niederlage hinnehmen. Mit 67:78 (23:44) unterlagen die Mittelmärker daheim gegen die Baskets Essen und sind daher unverändert Tabellenschlusslicht. PNN

RINGEN

Germania bleibt Vorletzter

Seine dritte Niederlage nacheinander kassierte der RC Germania Potsdam. Im letzten Hauptrunden-Heimkampf der Regionalliga Mitteldeutschland unterlagen die Potsdamer 12:25 gegen KFC Leipzig. Damit steht fest, dass Germania die Gruppe B als Vorletzter abschließen wird. G.P.