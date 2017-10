Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Handball: Florian Fink bereits kein Adler mehr/Werder hält Anschluss nach oben. Sterne des Sports: Förderpreis für die "RokkaZ". Fechten: Linus Schulz ist nicht aufzuhalten. Sportakrobatik: Daheim und in Berlin erfolgreich. Seesport: "Weltenbummler" gewinnen Pokal. Fußball: Derbys satt auf Landesebene.

HANDBALL

Florian Fink bereits kein Adler mehr

Wie der VfL Potsdam mitteilte, hat der Drittligist den Vertrag mit seinem Spieler Florian Fink einvernehmlich aufgelöst. Erst im Sommer war Fink zu den Adlern gewechselt, konnte aufgrund seiner beruflichen Verpflichtung als Speditionskaufmann aber nicht das erforderliche Trainingspensum leisten und wurde daher auch nicht zu der erhofften Verstärkung auf der rechten Seite. Am Wochenende hat der VfL spielfrei. tog

Werder hält Anschluss nach oben

In der Oberligen Ostsee-Spree gehen die Männer und Frauen des HV Grün-Weiß Werder am morgigen Samstag auf Auswärtsreise nach Berlin beziehungsweise Wismar. Zuletzt hatten beide Heimsiege eingefahren. Die Damen gewannen gegen die SG OSF Berlin 31:25 und sind Tabellenfünfter, die Herren bezwangen den SV 63 Brandenburg-West 32:28. Sie kletterten auf den sechsten Rang. tog

STERNE DES SPORTS

Förderpreis für die „RokkaZ“

Der diesjährige „Große Stern des Sports“ in Silber wurde am Donnerstagabend an den Stadtverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Brandenburg an der Havel verliehen, der damit als Brandenburgs Starter bei der bundesweiten „Gold“-Stufe feststeht. In seinem Projekt „Kindergartentag – Wir machen wasserfest“ lernen Mädchen und Jungen aus über 80 Kitas und Grundschulen, sich sicher im Wasser zu bewegen. Der Potsdamer Vertreter beim Landesentscheid – die „RokkaZ“ vom Tanzhaus Potsdam – kam nicht unter die Top 3, sondern erhielt einen der Förderpreise. Die „Sterne des Sports“ sind Deutschlands bedeutendster Breitensportwettbewerb. tog

FECHTEN

Linus Schulz ist nicht aufzuhalten

Beim internationalen Sanssouci-Pokalturnier des Preußischen Fechtclubs Potsdam überzeugten am Wochenende auch Talente aus der hiesigen Region. Den Turniersieg ohne eine Niederlage im Schülerflorett sicherte sich Linus Schulz vom OSC Potsdam. In den Florettwettbewerben der B-Jugend erkämpften die deutsche Vizemeisterin Karoline Krauter (Kleinmachnow) und der OSC-Fechter Friedemann Fischer (DM-Dritter) jeweils den Bronzerang. PNN

SPORTAKROBATIK

Daheim und in Berlin erfolgreich

Als Gastgeber der Bestenermittlung für Brandenburgs jüngste Sportakrobaten gewann der SV Motor Babelsberg am Samstag einmal Gold und dreimal Silber. Das Damenpaar Laura Franzen/Laura Gutezeit und die Damengruppe Mia Jende/Jolanda Ulm/Lea Burghagen sicherten sich jeweils den Pokale für die Tageshöchstwerte in ihren Disziplinen. Tags darauf erkämpften die Potsdamer noch zwei Bronzeplätze beim Berlin-Pokal. PNN

SESSPORT

„Weltenbummler“ gewinnen Pokal

Bei herrlichem Herbstwetter veranstaltete der von seinem Standortproblem gebeutelte Potsdamer Seesportclub zum 15. Mal den Herbstpokal auf dem heimischen Tiefen See. 15 Segelkutter gingen an den Start, darunter die zwei Potsdamer Teams „Preußen“ und „Sanssouci“. Nach fünf spannenden Fahrten holte sich die Kuttercrew „Weltenbummler“ aus Schwerin wie im Vorjahr den Sieg. Die Gastgeber belegten Rang zwei und 14. Beim anschließenden maritimen Fünfkampf wurden Pierre Ginder vom Potsdam-Team „Preußen“ im Einzel sowie die Jugendtruppe „Sanssouci“ in der Mannschaftswertung jeweils Zweiter. PNN

FUSSBALL

Derbys satt auf Landesebene

Gleich vier Derbys der Region Potsdam stehen am Wochenende auf Landesebene an. Neben dem Landesliga-Nord-Spitzenduell zwischen dem Überraschungszweiten FSV Babelsberg 74 und dem viertplatzierten RSV Eintracht 1949, gibt es drei Lokaltreffen in der Landesklasse West. Das sind die Ansetzungen:

Freitag

Landesliga Nord, 20 Uhr: SG Michendorf - Pritzwalker FHV.

Samstag

Brandenburgliga, 14 Uhr: Union Klosterfelde - Werderaner FC.

Landesliga Nord, 14 Uhr: FSV Babelsberg 74 - RSV Eintracht.

Landesklasse West, 14 Uhr: Fortuna Babelsberg - Lok Seddin, Grün-Weiß Golm - Lok Potsdam, Teltower FV - Potsdamer Kickers, SG Bornim - Lok Brandenburg.