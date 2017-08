Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

American Football: Royals möchten nächsten Schritt machen. Triathlon: Potsdams Teams im Angriffsmodus: Volleyball: Öffentliches Training zum Auftakt.

AMERICAN FOOTBALL

Royals möchten nächsten Schritt machen

Nur noch wenige Schritte trennen die Potsdam Royals vom Erreichen ihres Zwischenziels – auf Platz eins in der Nordstaffel der zweiten Liga abschließen, um dann die Aufstiegsrelegation bestreiten zu dürfen. Holen sie aus den verbleibenden vier Hauptrundenpartien noch zwei Siege, ist ihnen das definitiv sicher. Der erste Erfolg soll am morgigen Samstag eingefahren werden, wenn die Königlichen nach drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen in Nordrhein-Westfalen mal wieder daheim antreten. Gegner im Stadion Luftschiffhafen sind die viertplatzierten Langenfeld Longhorns (Beginn: 16.30 Uhr). Das Hinspiel gewann Potsdam 31:10. tog

TRIATHLON

Potsdams Teams im Angriffsmodus

Im dritten Rennen der Bundesliga-Serie wollen die Frauen des Triathlon Potsdam e.V. am Sonntag in Tübingen um den Tagessieg mitkämpfen. Dafür gehen Sprint-Europameisterin Laura Lindemann, die Olympia-Achte von London Emma Jackson (Australien), die ihre Premiere in der Bundesliga feiert, Deborah Lynch (Neuseeland) und die Dritte der deutschen Juniorenmeisterschaften vom vergangenen Wochenende Marie Horn an den Start. Bei den Männern will die Potsdamer Riege nach dem zweiten Platz von Münster vor 14 Tagen erneut eine starke Verfolgerrolle hinter den Favoriten aus Buschhütten und dem Team von ROWE Triathlon spielen. pek

VOLLEYBALL

Öffentliches Training

Frauen-Bundesligist SC Potsdam lädt am Dienstag zum offiziellen Start der Vorbereitung auf die neue Saison zum öffentlichen Training. Der Auftakt wird um um 18 Uhr in der MBS-Arena begangene. pek