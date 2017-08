Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Cheerleading: Werderaner für WM qualifiziert. Handball: Co-Trainer Schmidt trifft im Testspiel. Leichtathletik: MBS-Cuplauf in Stölln.

CHEERLEADING

Werderaner für WM qualifiziert

Riesenerfolg für die Pirates Cheerleader des HV Grün-Weiß Werder: Ihr Team Black Pirates belegte beim Elite Championship im Moviepark Bottrop Platz vier der Wertungsklasse Stunts und war dabei bester deutscher Vertreter, wodurch sich die Werderaner für die nächsten März im Disney World Orlando stattfindende Weltmeisterschaft qualifiziert haben. „Das ist tatsächlich ein wahr gewordener Traum. Nie im Leben haben wir alle damit gerechnet, je an einer so großen Meisterschaft teilzunehmen und uns mit Teams aus allen Teilen der Welt messen zu können“, sagte Trainerin Stephanie Haferkorn. Nun läuft die Suche nach Sponsoren, die bei der Finanzierung des USA-Wettkampftrips helfen. tog

HANDBALL

Co-Trainer Schmidt trifft im Testspiel

Drittligist VfL Potsdam hat in der Vorwoche im Rahmen seiner Saisonvorbereitung ein Testspiel beim Zweitligisten Eintracht Hildesheim mit 27:35 (15:18) verloren. Erfolgreichste Torschützen aufseiten des VfL waren mit jeweils fünf Treffern Neuzugang Paul Weyhrauch und Yannik Münchberger. Mit vier Toren beteiligte sich zudem Co-Trainer Alexander Schmidt an der VfL-Ausbeute, ein Comeback des einstigen Potsdamer Flügelspielers gibt es laut Verein jedoch nicht. Im Hildesheimer Tor stand Ex-VfL-Keeper Paul Twarz, der diesen Sommer zu den Niedersachsen gewechselt war. pek

LEICHTATHLETIK

MBS-Cuplauf in Stölln

Mit dem 11. Lilienthal-Lauf in Stölln findet am Samstag der neunte von elf Wertungsläufen des diesjährigen MBS-Cups statt. Start für das 9,8 Kilometer lange Rennen ist um 9.15 Uhr auf dem Gelände des Flugplatzes Stölln. pek