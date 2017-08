Potsdamer Schwimmsport: Ja, nein, doch

Seit einer Woche liegt ein Entwurf für die künftige Verteilung von Deutschlands Bundesstützpunkten vor. Demnach deuten sich im Land Brandenburg zwei Veränderungen an. Gut sieht es zunächst für den Standort Potsdam aus – auch für das lange infrage gestellte Rudern. mehr...

Mit Aussagen von Schwimm-Chefbundestrainer Henning Lambertz untermauerte Spekulationen über ein mögliches Aus der Bundesförderung in Potsdam haben für Unruhe gesorgt. Nun wird von allen Beteiligten versucht, die Wogen zu glätten und Zuversicht zu verbreiten.

In die nächste Runde eingetaucht

Der Deutsche Schwimm-Verband möchte Jörg Hoffmann als Bundesstützpunkttrainer in Potsdam installieren, doch die Spitze des Landesverbandspräsidiums stellt sich quer und setzt damit viel aufs Spiel. Nun soll es einen Amtssturz geben.

Riskanter Streit am Beckenrand

Der geplante Bundesstützpunkt der Schwimmer in Potsdam ist gefährdet. Grund dafür ist, dass ein Großteil der dortigen Trainer Jörg Hoffmann als leitenden Standort-Coach nicht akzeptieren möchten - die Führung des Landesschwimmverbands ist auf ihrer Seite.

Chlorgeruch und Spannungen in der Luft

Weiterhin nicht auf einer Wellenlänge

In der Debatte um den eigentlich geplanten Schimm-Bundesstützpunkt in Potsdam gibt es bislang keine Lösung. Die Ungewissheit über ihre Perspektive am hiesigen Standort setzt den Athleten zu. Keine optimale Voraussetzung für die bevorstehenden WM-Qualifikation.