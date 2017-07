Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

MODERNER FÜNFKAMPF

Nicht auf vorderen EM-PlätzenPotsdams Pentathleten verpassten bei der Europameisterschaft in Minsk Top-Platzierungen im Einzel. Patrick Dogue, Fabian Liebig und Marvin Dogue belegten die Plätze zwölf, 30 und 34. Die Dogue-Brüder hatten zuvor in der Herren-Staffel Bronze gewonnen. Nach langer Verletzungspause präsentierte sich OSC-Starterin Janine Kohlmann in ordentlicher Verfassung und landete auf dem 18. Rang, während Christian Zillekens zusammen mit der Berlinerin Alexandra Bettinelli Achter der Mixed-Staffel wurde. Und bei der U19-Weltmeisterschaft in Prag schaffte Potsdams Annabell Gaszikowski und Lea Smirnov nicht den Sprung ins Finale der besten 36. tog

LEICHTATHLETIK

Ringel darf nur im EM-Vorlauf ranSeinen Beitrag zum Finaleinzug der deutschen 4x400-Meter-Staffel bei der U20-Europameisterschaft leistete Justus Ringel. Der Athlet des SC Potsdam hatte im italienischen Grosseto den Vorlauf absolviert, den das schwarz-rot-goldene Quartet als Gesamtzweiter abschloss. Im Endlauf wurde der Potsdamer dann nicht mehr eingesetzt – Deutschland kam auf Rang fünf ins Ziel, wurde jedoch wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert. Neben Ringel waren noch zwei Geherinnen des SCP beim Kontinentalchampionat am Start: Im Zehn-Kilometer-Rennen holte Teresa Zurek Silber und Julia Richter überzeugte als Sechste. Hindernisläuferin Leandra Lorenz vom RSV Eintracht 1949 ist nicht über den Vorlauf hinausgekommen. tog

Staffelrennen um den Bassinplatz

Für die Halbmarathon-Staffel um den Potsdamer Bassinplatz hat die Voranmeldung begonnen. Insgesamt sind 150 Staffeln zugelassen. Die Traditionsveranstaltung des Potsdamer Laufclubs findet am 30. August statt. Beginn ist um 19 Uhr. Über die 5 x 4,2195 Kilometer kann in den Kategorien Firmen, Jugend U18, Frauen, Männer und Mixed gelaufen werden. Der Online-Meldeschluss ist am 23. August, Nachmeldungen sind am Staffeltag vor Ort bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Aktuell sind 25 Staffeln gemeldet. PNN