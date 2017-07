21.07.2017

von Peter Könnicke Drucken

SV Babelsberg 03 : Shala-Trikot bringt 200 Euro

von Peter Könnicke

Nach der Testspielniederlage gegen Fußball-Zweitligst Union Berlin versteigerte der SV Babelsberg 03 seine Sondertrikots der Saisonvorbereitung. In dieser biegt der Regionalligst nun auf die Zielgerade ein. Es steht der letzte Test bevor - gegen Eintracht Norderstedt.

Trikottausch zur Halbzeit und Trikotversteigerung nach Spielende. Der SV Babelsberg 03 hat sich in seinem Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin (0:3) am vergangenen Dienstag erstmals mit dem neuen Trikotsponsor Lonsdale präsentiert. Die Regionalliga-Kicker waren nach dem Seitenwechsel mit dem neuen Logo auf der Brust aufgelaufen, im ersten Durchgang spielten sie letztmalig in der Saisonvorbereitung mit der Botschaft „Potsdam! bekennt Farbe“ – dem gleichnamigen städtischen Bündnis für Vielfalt und Toleranz.

Fit machen für den Liga-Start gegen die "Hertha-Bubis"

Bei einem anschließenden Treffen für Sponsoren, Förderer und Unterstützer des Vereins wurden die Testspiel-Trikots versteigert – Ursula Löbel und Bürgermeister Burkhard Exner, die an der der Spitze des Bündnisses stehen, bekamen je ein Shirt geschenkt. Vier weitere Trikots wurden im Rahmen der Auktion versteigert, 500 Euro kamen dabei zusammen. Besonders eifrig geboten wurde für das Dress von SVB-Torjäger Andis Shala – 200 Euro war es seinem neuen Besitzer wert. Die verbliebene limitierte Auflage der Testspielausstattung des Teams geht an langjährige Unterstützer des Vereins.

Sportlich geht es für die Mannschaft von Trainer Almedin Civa auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung. Zum letzten Testspiel vor dem Liga-Start wird am morgigen Samstag Eintracht Norderstedt erwartet (Beginn: 14 Uhr/Karl-Liebknecht-Stadion). Der Regionalligist aus der Nordstaffel beendete die vergangene Saison auf Platz sieben und qualifizierte sich durch den Sieg im Hamburger Landespokalfinale für die erste Runde des DFB-Pokals. In dieser geht es am 13. August gegen den VfL Wolfsburg. Für den SVB ist die Partie ein letzter Härtetest und finale Standortbestimmung vor dem ersten Saisonspiel gegen die U23 von Hertha BSC am 30. Juli um 13.30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion.