Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

American Football: Royals weiterhin makellos. Drachenboot: Sieben EM-Medaillen erpaddelt. Rudern: Zuwachs in der Bootsflotte. Leichtathletik: Treuer Partner für den PLC.

AMERICAN FOOTBALL

Royals weiterhin makellos

Die Potsdam Royals bleiben in der Nordstaffel der German Football League 2 weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Cheftrainer Michael Vogt war auch in Essen von den Assindia Cardinals nicht aufzuhalten und erkämpfte den neunten Sieg im neunten Saisonspiel. Die Königlichen verließen nach drei Stunden mit einem klaren 68:8 (42:0) den Sportpark Am Hallo. Als Tabellenführer haben die Royals nunmehr 18:0 Punkte. Zweiter sind die Düsseldorf Panther (18:2), bei denen das Potsdamer Team am 29. Juli antritt. Ein brisantes Duell, denn letztlich kommt nur der Staffelsieger in die Relegation um den Erstliga-Aufstieg. G.P.

DRACHENBOOT

Sieben EM-Medaillen erpaddelt

Bei der Europameisterschaft für National- und Vereinsmannschaften im ungarischen Szeged trumpften die „Preussen Drachen“ im OSC Potsdam auf. Mit je dreimal Gold und Silber sowie einmal Bronze waren sie das erfolgreichste deutsche Vereinsteam. Nächster Höhepunkt ist die Weltmeisterschaft Anfang September in Venedig. PNN

RUDERN

Zuwachs für die Bootsflotte

Die Potsdamer Rudergesellschaft (PRG) freut sich über Nachwuchs. Dank großzügiger Spende konnten ein Doppelzweier für die Kindergruppe und ein Einer für die Junioren angeschafft und im Rahmen des Sommerfestes am vergangenen Wochenende offiziell übergeben werden. Seine erste erfolgreiche Wettkampfahrt hatte der auf den Namen „Seekrug“ getaufte Doppelzweier bereits eine Woche zuvor: Laurin Steffens und Ben-Ole Levermann wurden im neuen Gefährt Bundessieger im Doppelzweier der Altersklasse 12/13. Der Einer wurde auf den Namen des 2016 verstorbenen Ehrenmitgliedes „Roland Dreßler“ getauft. Nach der Sommerpause startet die PRG-Masters vom 13. bis 15.September bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Bled. PNN

LEICHTATHLETIK

Treuer Partner für den PLC

Die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG bleibt auch die nächsten Jahre Sponsor und Partner des Potsdamer Laufclubs. Beide Seiten unterschrieben einen Dreijahresvertrag. PNN