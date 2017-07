Turbine Potsdam : Wechsel in der Coaching-Zone

Bild vergößern Bestens vertraut. Josephine Schlanke spielte von 2002 bis 2014 für Turbine, war danach Co-Trainerin bei den Potsdamer B-Juniorinnen und wird nun Assistentin im Erstliga-Team. Foto: Verein

Turbine Potsdams Cheftrainer Matthias Rudolph wird nächste Saison eine neue Assistentin an seiner Seite haben. Sie ist eine alte Bekannte. Der bisherige "Co" Jennifer Zietz soll dem Frauenfußball-Bundesligisten aber erhalten bleiben.

Die ehemalige Turbine-Fußballerin Josephine Schlanke wird in der neuen Saison an der Seite von Matthias Rudolph als Co-Trainerin des Bundesliga-Teams fungieren. Sie übernimmt den Posten von Jennifer Zietz, die nach einem Jahr an der Seitenlinie andere Aufgaben innerhalb des Vereins übernehmen wird. Welche genau, teilte der Verein noch nicht mit.

Überrascht von Rudolphs Anfrage

Schlanke spielte zwischen 2002 bis 2014 für den 1. FFC Turbine Potsdam, mit dem sie 2006 die deutsche Meisterschaft feierte. 2012 und 2014 gewann sie mit der zweiten Mannschaft jeweils den Titel in der Nordstaffel der 2. Bundesliga, als Nachwuchsspielerin wurde die frühere Sportschülerin dreimal deutsche B-Jugend-Meisterin mit Turbine.

Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere blieb Schlanke dem Verein als Co-Trainerin der B-Juniorinnen erhalten und errang mit diesen zwei deutsche Meistertitel (2015, 2016). Nun freut sie sich über die neue Herausforderung: „Ich hätte nie damit gerechnet, dass Matthias Rudolph mich fragen würde, ob ich bei der Ersten mitarbeiten möchte“, sagt Schlanke. „Die Entscheidung ist mir dann zwar nicht ganz so leicht gefallen, da mir die Arbeit mit dem Nachwuchs sehr viel Spaß macht. Aber am Ende ist es der richtige Schritt.“ Als Co-Trainerin im Frauenbereich auf diesem hohen Niveau hoffe sie, „einiges an Erfahrungen mitzunehmen“.

Orschmann kommt, Haeberlin nach Frankfurt

Unterdessen gibt es zwei weitere Personalien aus dem Hause Turbine Potsdam. Der Club gab die Verpflichtung von Katja Orschmann für seine zweite Mannschaft bekannt. Die deutsche U19-Nationalspielerin Katja Orschmann kommt vom 1. FC Union Berlin, bei dem sie seit 2013 kickte. Vorige Saison sammelte Orschmann mit den „Eisernen Ladies“ Erfahrung in der 2. Frauen-Bundesliga, aus der der Berliner Traditionsverein aber abstieg. Bevor Orschmann im Spätsommer zum ersten Mal das Turbine-Trikot überstreift, wird sie vom 8. bis 20. August gemeinsam mit den Potsdamerinnen Caroline Siems und Vanessa Fischer an der U19-Europameisterschaft in Nordirland teilnehmen.

Turbine verlassen hat indes Torhüterin Bryane Haeberlin. Wohin ihr Weg führt, ist nun geklärt: Sie schließt sich dem 1. FFC Frankfurt an und erhält dort einen Vertrag bis Ende der Saison 2017/18. Die 23-Jährige aus den USA hatte bei Turbine seit der Rückrunde 2015/16 fünf Bundesliga-Einsätze bestritten und bildet nun ab sofort ein Ex-Potsdam-Torwartduo im Frankfurter Kader. Denn die langjährige Stammkeeperin Desirée Schumann war 2011 von der Havel an den Main gewechselt. PNN/rh