19.07.2017

von Peter Könnicke

Triathlon in Potsdam : Einladung zum Super-Spektakel

Laura Lindemann ist mit starken Leistungen in die absolute Triathlon-Weltspitze vorgestoßen. Das haben auch die Organisatoren eines außergewöhnlichen Wettkampfformats registriert und geben der Potsdamerin daher einen Platz in ihrem handverlesenen internationalen Starterfeld.

Tolle Ehrung und Herausforderung für Laura Lindemann: Die Potsdamer Triathletin wurde zum Super League Triathlon kommenden September auf die britische Insel Jersey eingeladen. Dort trifft sich handverlesen die absolute Weltelite: Die jeweils 25 besten Frauen und Männer treten in einem besonderen Format gegeneinander an.

Am ersten Wettkampftag gibt es im Abstand von zehn Minuten drei Runden im wechselnden Rhythmus. Erste Runde: Schwimmen-Rad-Laufen. Zweite Runde: Laufen-Rad-Schwimmen. Dritte Runde: Rad-Schwimmen-Laufen. Am zweiten Tag gibt es ein Ausscheidungsrennen, bei dem Tempohärte und eine gute Strategie gefragt sind: Jeweils fünf Athleten scheiden in zwei Sprintrunden aus, die verbleibenden ermitteln in der dritten Runde den Sieger. Jeweiliges Preisgeld für Männer und Frauen: 130.000 Dollar.