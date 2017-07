19.07.2017

von Yannick Lebherz

Potsdamer Schwimmsport : Alter Fritz im neuen Bad

Seit knapp einem Monat ist das neue Schwimmbad am Brauhausberg geöffnet. Nun meisterte es seinen ersten Schwimmwettkampf mit Bravour. Beim Meeting des Potsdamer SV wurde in einem besonderen Wettkampfformat sogar eine für das Schwimmen beachtliche Prämiensumme ausgeschüttet.

Das neue Potsdamer Sport- und Freizeitbad blu hat am vergangenen Wochenende die Wettkampfpremiere der Schwimmer erlebt und dabei die erste Bewährungsprobe problemlos überstanden. Der Potsdamer SV im OSC Potsdam hatte zu seinem internationalen Pokalmeeting Alter Fritz nach vielen Jahren im alten Bad am Brauhausberg nun zum ersten Mal ins „blu“ eingeladen und durfte dazu rund 320 Aktive aus 34 Vereinen – überwiegend aus Berlin und Brandenburg – begrüßen. Auch internationale Gäste aus Kenia, Namibia, Polen und der Schweiz hatten sich mit kleinen Delegationen am Wettkampf beteiligt.

Kurzfristig gewann das Organisationsteam des PSV mit dem Potsdamer Rewe-Markt Siegfried Grube einen Partner, der es dem Verein ermöglichte, einen ganz besonderen Prämienlauf anzubieten: Die bis Samstagmittag acht punktbesten Teilnehmer nach der Leistungstabelle des Weltschwimmverbandes qualifizierten sich für den Prämienlauf am Abend. Für dieses Finale meldete jeder qualifizierte Sportler eine 50-Meter-Strecke seiner Wahl an. Die dabei erzielte Punktzahl wurde mit dem Ergebnis des Vormittags zum Endergebnis verrechnet. Insgesamt 3000 Euro wurden in diesem Format an die acht punktbesten Teilnehmer des Wettkampfes ausgeschüttet – eine im Schwimmsport durchaus beachtliche Summe.

Öztürk siegt in der Prämienwertung

Als Siegerin dieses ungewöhnlichen Wettkampfformates wurde die bei Jörg Hoffmann trainierende Sonnele Öztürk (Wasserfreunde Spandau) ausgezeichnet, die mit ihren kombinierten Punktzahlen aus den Strecken über 200 und 50 Meter Rücken nicht zu bezwingen war. Knapp dahinter landete der Olympiafinalist Christian Diener vom Potsdamer SV, der ebenfalls die beiden Rückendistanzen in die Wertung einbrachte. Den dritten Platz belegte Nachwuchshoffnung Wassili Kuhn mit zwei starken Rennen über 50 Meter Brust.

Kuhn wird den Potsdamer SV im August bei den Juniorenweltmeisterschaften in Indianapolis ebenso vertreten wie Isabel Gose, die im Juni offene deutsche Meisterin über 200 Meter Freistil wurde, und Delfinschwimmer Eric Friese. Gose belegte im Prämienlauf nach zwei schnellen Sprintrennen über 50 Meter Freistil Platz sechs, Friese kam in der Kombination aus 100 und 50 Meter Schmetterling auf Platz sieben. Mit Johannes Hintze und Josha Salchow fehlten zwei weitere Potsdamer JWM-Teilnehmer beim Heimwettkampf aus trainingsmethodischen Gründen.

Doppelschlag durch Christian Diener

In den Finalläufen über die 100-Meter-Strecken, die das Meeting des Potsdamer SV am Sonntagnachmittag beschlossen, gewann Christian Diener kurz hintereinander die Rennen über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken. Den Sieg über 100 Meter Brust sicherte sich in starken 1:02,12 Minuten problemlos der gut aufgelegte Wassili Kuhn, über 100 Meter Freistil lag am Ende Markus Kruse von der SG Frankfurt in Front.

Bei den Damen bewies Sonnele Öztürk auch über 100 Meter Rücken ihre gute Form und schwamm in guten 1:02,40 Minuten zum Sieg. Die 15-jährige Hannah Küchler vom Potsdamer SV überzeugte mit ihrem Sieg über 100 Meter Schmetterling. Michelle Lambert von der SG Essen entschied das Finale über 100 Meter Brust für sich, Jenny Lahl vom Berliner TSC gewann das Rennen über 100 Meter Freistil.