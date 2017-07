14.07.2017

von Matthias Schütt Drucken

SV Babelsberg 03 : SV Babelsberg im Pokal gegen Fortuna Glienicke

von Matthias Schütt

Nach dem der Saisonstart vom Verband terminiert wurde, steht auch der Gegner der Nulldreier in der ersten Runde des Landespokals fest. Bis es endlich los geht, finden aber noch eine Reihe von Testspielen statt. Das Nächste steigt gegen einen interessanten Verein aus Tschechien.

Für Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 stehen die ersten Pflichtspiele termingenau fest. In der ersten Runde des Fußball-Landespokals sind die Nulldreier am 12. August beim BSC Fortuna Glienicke (Landesklasse Nord) gefordert. Bereits zwei Wochen vorher startet die Mannschaft von Trainer Almedin Civa in die Regionalliga-Spielzeit 2017/18. Am Sonntag, dem 30. Juli, geht es zum Auftakt gegen Hertha BSC II (13.30 Uhr/Karl-Liebknecht-Stadion). Es folgen zwei Auswärtsspiele gegen Lok Leipzig (3. August, 19.30 Uhr) und Aufsteiger Chemie Leipzig (6. August, 13.30 Uhr).

Um gegen die Hertha-U 23 topfit zu sein, stehen weitere Testspiele auf dem Programm. Am vergangenen Mittwoch spielte der SVB 2:2 beim Oberligisten Brandenburger SC Süd 05. Beide Tore für die Babelsberger erzielte Andis Shala. Am morgigen Samstag steht der Test im „Karli“ gegen Bohemians Prag (15 Uhr) an. Am kommenden Dienstag kommt Union Berlin (19 Uhr).