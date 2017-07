Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

American Football: Royals reisen nach Essen. Handball: Füchse Berlin beim VfL Potsdam. Wasserski: Medaillenregen für den WSC Caputh. Fussball: Siems verlängert bei Turbine.

AMERICAN FOOTBALL

Royals reisen nach Essen

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge reist Football-Zweitligist Potsdam Royals am morgigen Samstag zu den Assindia Cardinals aus Essen. Die nach acht Spielen in der Nordstaffel noch unbezwungenen Potsdamer konnten bereits das Hinspiel deutlich mit 82:14 – gleichzeitig der höchste Saisonsieg 2017 – gegen das Team aus dem Ruhrpott gewinnen. mst

HANDBALL

Füchse Berlin beim VfL Potsdam

Einen Handball-Leckerbissen vor dem Saisonstart gibt es am Sonntag, wenn zur traditionellen Saisoneröffnung des 1. VfL Potsdam der Bundesligist Füchse Berlin in der MBS-Arena zum Testspiel aufkreuzt (16 Uhr). Bereits zwei Stunden vor dem Spiel des Drittligisten gegen den amtierenden Klub-Weltmeister wird die Halle für die Besucher geöffnet sein, da neben dem Handballspiel noch ein Kinderfest stattfindet. mst

WASSERSKI

Medaillenregen für den WSC Caputh

Neun Sportler schickte der WSC Caputh „Preußen“ bei den diesjährigen Deutschen Senioren- und Offenen Meisterschaften auf dem Schwielowsee an den Start. Am Ende standen 24 Medaillen zu Buche, darunter allein 14 nationale Titel für den Brandenburger Landesstützpunkt. Zudem wurde Gabriele Hüller als Sportlerin des Jahres des Deutschen Wasserski- und Wakeboardverbandes ausgezeichnet. PNN

FUSSBALL

Siems verlängert bei Turbine

Abwehrspielerin Caroline Siems hat ihren Vertrag um drei Jahre beim Frauenfußball-Bundesligist Tubine Potsdam verlängert. „Caroline Siems hat sich in den letzten zwei Jahren durch ihren Trainingsfleiß sehr gut entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass sie in Zukunft eine wichtige Rolle bei uns in der ersten Mannschaft spielen wird", sagt Turbine-Cheftrainer Matthias Rudolph über U 17-Europameisterin von 2016. mst