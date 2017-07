Potsdamer Schwimmsport : Meeting im „blu“

Erster offizieller Schwimmwettkampf in Potsdams neuer Schwimmhalle.

Mit dem Internationalen Potsdamer Meeting „Alter Fritz Pokal“ findet am kommenden Wochenende der erste offizielle Schwimmwettkampf in Potsdams neuer Schwimmhalle „blu“ nach deren Eröffnung vor wenigen Wochen statt. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Geschwommen wird mit Ausnahme der Staffeln das gesamte Weltmeisterschafts-Programm. Die meisten Starter des internationalen Teilnehmerfeldes kommen von Vereinen aus Brandenburg und Berlin.

Die Bereiche „blu familie“ und „blu sauna“ haben auch an Wettkampftagen regulär geöffnet.