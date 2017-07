12.07.2017

SV Babelsberg 03 : Panenkas Erben kommen ins „Karli“

Im Rahmen seiner Vorbereitung test der SV Babelsberg gegen den tschechischen Erstligisten Bohemians Prag, die mit einem prominten Präsidenten aufwarten können. Davor geht es für die Nulldreier aber noch in einem Testspiel gegen Oberligist Brandenburger SC Süd 05.

Dieser Heber von 1976 ist in die Fußball-Geschichte eingegangen. Im Finale der Europameisterschaft verwandelte Antonin Panenka für die Tschechoslowakei den letzten Versuch im Elfmeterschießen gegen die Bundesrepublik Deutschland mit lockerem Heber gegen Sepp Maier. Durch dieses Tor wurde die Tschechoslowakei Europameister in Belgrad. Das liegt allerdings schon mehr als vier Jahrzehnte zurück. Mittlerweile ist Antonin Panenka 68 Jahre alt, hat die Fußballschuhe ausgezogen und ist Präsident vom tschechischen Erstligisten Bohemians Prag.

Zwei attraktive Testspielgegner reisen an

Gegen diese Mannschaft testet Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 am Samstag (15 Uhr/Karl-Liebknecht-Stadion). In der vierten Trainingswoche der Vorbereitung ist es ein weiterer Härtetest für die Kiezkicker auf die bevorstehende Saison. Die Tschechen beendeten die vergangene Spielzeit auf Rang 13 in ihrer Liga. Der Club, der in seiner Vereinsgeschichte auch schon mit Insolvenzen zu kämpfen hatte, sicherte sich mit nur einen Punkt Vorsprung den Klassenerhalt. Zuletzt gab es für den Verein aus dem Nachbarland, der aufgrund einer identitätsstiftenden Reise nach Australien in den 1920-er Jahren mit einem Känguru im Vereinslogo aufwartet, ein 2:2-Remis im Testkick gegen Nulldrei-Ligakonkurrent Energie Cottbus. Zudem spielten die Tschechen in ihrer Vorbereitung bereits gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg (0:4). Nun kommt es zum Testspielduell mit den Babelsbergern.

Im Anschluss folgt am Dienstag der nächste attraktive Gegner im „Karli“: Dann erwarten die Nulldreier Zweitligist 1.FC Union Berlin (Beginn: 19 Uhr). Bevor diese beiden Partien allerdings in der märkischen Landeshauptstadt stattfinden, testen die Babelsberger am heutigen Mittwochabend noch auswärts gegen den Oberligisten Brandenburger SC Süd 05 (Beginn: 18.30 Uhr).