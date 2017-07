Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fussball: Auslosung Landespokal/Turbine spielt in Prag. Radsport: Für den guten Zweck in den Pedalen. Rudern: Havelqueen-Achter mit Platz drei. Ringen: Militzer gewinnt Pokal.

FUSSBALL

Auslosung Landespokal

Wer wird Nachfolger vom amtierenden Landespokalsieger Energie Cottbus? Die Antwort gibt es an Pfingsten 2018, wenn das Endspiel ausgetragen wurde. Am morgigen Donnerstag wird zu Beginn des Wettbewerbes die erste Runde im Landescup 2017/18 ausgelost. 65 Teams sind in den vier Lostöpfen vertreten. Die Paarungen wird Ex-Turbine-Kickerin Jennifer Zietz um 11 Uhr in der Geschäftsstelle des Landesfußballverbandes Brandenburg in Cottbus ziehen. mst

Turbine spielt in Prag

Im Rahmen seiner Saison-Vorbereitung bestreitet Frauen-Fußballbundesligist Turbine Potsdam am kommenden Sonntag sein erstes Testspiel – auswärts bei Slavia Prag ( 14 Uhr). mst

RADSPORT

Für den guten Zweck in den Pedalen

Bei der „Clean and Ride“-Spendenradtour der Potsdamer Putzteufel, angeführt von Unternehmer Matthias Gundel, wurden 4000 Euro eingenommen. Diese Summe wird nun zu gleichen Teilen an den SC Potsdam, KC Potsdam und SV 05 Rehbrücke gespendet, die das Geld für die Nachwuchsarbeit nutzen wollen. Bei der Radrunde, die sich jüngst in acht Etappen über 1300 Kilometer erstreckte, waren zwölf Teilnehmer dabei. Das Ende der Tour wurde im Rahmen des „Tag des Sports“ in Rehbrücke mit rund 500 Besuchern sowie etlichen regionalen Sportgrößen auf dem Firmengelände gefeiert. mst

RUDERN

Havelqueen-Achter mit Platz drei

Die Ruder-Bundesliga machte am vergangenen Samstag Station in Münster auf dem Aasee. Beim dritten Rennen der Saison belegte der Havelqueen-Achter, eine Renngemeinschaft von Sportlern aus Potsdam und Berlin, Rang drei. Den Tagessieg sicherte sich der Hanauer RC Hassia vor dem Melitta-Achter Minden „Team Red“. In der Gesamtwertung liegt das Brandenburg-Berlin-Boot (23 Punkte) auf Platz drei, hinter dem Melitta-Achter Minden „Team Red“ (29) und Hanauer RC Hassia (25). mst

RINGEN

Militzer gewinnt Pokal

Chris Militzer (66kg/griechisch-römisch) vom Regionalligateam des RC Germania Potsdam siegte beim 22. internationalen Boddenpokal in Greifswald und wurde zusätzlich als „Bester Kämpfer“ des Turniers geehrt. G.P.