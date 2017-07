Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Moderner Fünfkampf: EM-Gold für Juniorin Anna Matthes. Fussball: Kemme und Huth im EM-Kader. Wasserball: Drei Potsdamer im Nationalteam. Kanu: Mit zehn Athleten zu den Youth Games.

MODERNER FÜNFKAMPF

EM-Gold für Juniorin Anna Matthes

Bei der bis zum gestrigen Sonntag andauernden Junioren-Europameisterschaft in Barcelona konnte Anna Matthes vom OSC Potsdam in der Frauen-Staffel für Deutschland den Titel holen. Zusammen mit Rebecca Langrehr vom TSV Spandau setzte sich die Potsdamerin vor den Nachwuchsteams aus der Türkei und Frankreich durch. mst

FUSSBALL

Kemme und Huth im EM-Kader

Bundestrainerin Steffi Jones hat am vergangenen Freitag den Kader für die Europameisterschaft in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) bekanntgeben. Mit Tabea Kemme und Svenja Huth sind auch zwei Spielerinnen von Turbine Potsdam im 23-köpfigen Aufgebot des Titelverteidigers dabei. Abwehrspielerin Johanna Elsig und Keeperin Lisa Schmitz, die sich im erweiterten Aufgebot befanden, wurden dagegen nicht berücksichtigt und starten indessen ab dem heutigen Montag mit der Turbine-Mannschaft in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Spielzeit 2017/18. Während für Keeperin Schmitz bereits vorher feststand, dass sie nicht nominiert wird, sagte Elsig: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich es nicht in den endgültigen Kader geschafft habe, da ich mir dies sehr gewünscht hätte.“ mst

WASSERBALL

Drei Potsdamer im Nationalteam

Die Potsdamer OSC-Wasserballer Ferdinand Korbel, Hannes Schulz und Dennis Strelezkij wurden von Bundestrainer Hagen Stamm ins nationale Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich und Russland am kommenden Wochenende berufen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns mit Spandau und Duisburg inzwischen als dritte Kraft in Deutschland bei der Förderung junger Nationalspieler etabliert haben“, bewertet Potsdams Wasserball-Vorsitzender Andreas Ehrl die Nominierung. Während der 27-jährige Schulz bereits zu den erfahrenen Nationalspielern gehört, zählen nach zwei verpassten Olympia-Teilnahmen Körber (21) und Strelezkij (19.) zu den deutschen Perspektivkadern. PNN

KANU

Mit zehn Athleten zu Youth Games

Zehn Nachwuchs-Kanuten der Potsdamer Sportschule sind ab kommenden Donnerstag bei den X. Baltic Sea Youth Games in Weißrussland vertreten. Die weißrussische Grenzstadt Brest ist Gastgeber der im Zweijahresrhythmus veranstalteten Internationalen Jugendsportspiele für zahlreiche Sommersportarten. Das Brandenburger Kanu-Team mit drei männlichen und sieben weiblichen Kanu-Rennsportlern wird in Brest in Einer- und Zweierbooten über 200 Meter und 500 Meter (weiblich) bzw. 200 Meter und 1000 Meter (männlich) an den Start gehen. pek