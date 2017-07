03.07.2017

A-Junioren des SVB schaffen Aufstieg : Mission Aufstieg erfüllt

von Peter Könnicke

Die A-Junioren des SV Babelsberg spielen künftig wieder in der Regionalliga. Das Relegationsrückspiel gegen Wacker Nordhausen gewann der Brandenburgliga-Meister mit 2:1 auf der heimischen Sandscholle, nachdem das Hinspiel in Thüringen 2:2-Remis endete. SVB-Trainer Sven Thoß verlässt die Mannschaft.

Mission erfüllt: Fußball-Trainer Sven Thoß hat die A-Junioren des SV Babelsberg 03 zurück in die zweithöchste deutsche Spielklasse geführt. 2:1 (1:0) gewann der Nulldrei-Nachwuchs das Relegations-Rückspiel gegen Wacker Nordhausen am gestrigen Sonntag auf dem Sportplatz an der Sandscholle. Das Hinspiel war vor Wochenfrist 2:2 ausgegangen.

„Ein schöner Abschluss“ kommentierte Thoß nach dem Schlusspfiff das erfolgreiche Ende seines einjährigen Gastspiels bei seinem Jugendverein. Im vergangenen Sommer war er zu seinen sportlichen Wurzeln zurückgekehrt und hatte den vakanten Trainerposten der U 19 übernommen, die im vergangenen Sommer aus der Regionalliga Nordost abgestiegen war. Der sofortige Wiederaufsteig war das erklärte Ziel, doch waren die Ausgangsbedingungen alles andere als einfach. Der 50-jährige Fußballtrainer stand „zunächst mit sieben, acht Spielern da“, wie Thoß sich an den Trainingsauftakt erinnert. Er lud zu Sichtungstrainings ein, rekrutierte Talente anderer Potsdamer Vereine und formte schließlich eine Mannschaft, die zunächst souverän die Meisterschaft in der Brandenburgliga gewann und nunmehr auch den Aufstieg perfekt machte. „Und das zurecht und verdient“, wie Thoß nach beiden Relegationsspielen befand. Gegen einen starken Widersacher, der auch im gestrigen Rückspiel bis zum Abpfiff Paroli bot, sei seine Elf das taktisch bessere Team gewesen, so Thoß. Nach Toren von Tobias Dombrowa (21.) und Bastian Moryson (48.) und einer Reihe weiterer Möglichkeiten schien der SVB auf der Sandscholle bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit auf der Siegerstraße. Doch der Wacker-Anschluss durch Gino Dörte (50.) machte die Partie wieder spannend. „Am Ende ließen die Kräfte nach“, so Thoß, der mit sieben B-Jugendlichen spielte, deren Spielzeit bislang 80 statt der gestern absolvierten 90 Minuten ist. „Aber es wichtig, dass gerade die jüngeren Spieler es selbst gepackt haben, kommende Saison Regionalliga zu spielen“, so Thoß, der seit gut sechs Monaten die Männer des Werderaner FC in der Brandenburgliga coacht und sich dieser Aufgabe nun ausschließlich widmet. Die Babelsberger A-Jugend übernimmt SVB-Nachwuchschef Enrico Große, der mit seinen Spielern in der kommenden Saison dann u.a. gegen die Talente des 1. FC Magdeburg, von Tennis Borussia Berlin oder Hansa Rostock antritt.