Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fechten: Medaillen für junge Musketiere. Radsport: Vordere Platzierungen verpasst.

FECHTEN

Medaillen für junge Musketiere

Bei den Landesmeisterschaften der Schüler im Florett am vergangenen Wochenende in der Fechthalle der MBS-Arena konnten die Fechter aus der Potsdamer Region zahlreiche Medaillen erkämpfen. Bei den Mädchen gewann Pia Müller-Moullau vom OSC Potsdam die Goldmedaille vor ihrer Vereinsgefährtin Ronja Scholz und Anne Heimann von Blau-Weiß Kleinmachnow. Im Herrenflorett im Jahrgang 2005 siegte Theodor Krauter (Kleinmachnow) vor Carl Georg Gutzeit. Bronze holten Lennox Zeidler (beide Preußischer Fechtclub Potsdam) und Finn Rainer (OSC). Im Jahrgang 2006 kamen Silas Erfurt (OSC) zu Silber und Theo Wild (PFC) zu Bronze. Komplettiert wird das Abschneiden von zwei Bronzemedaillen im Jahrgang 2008 von Nikolas Harcztark und Valentin Ritter (beide PFC). PNN

RADSPORT

Vordere Platzierungen verpasst

Die Potsdamer Radsportler vom Paul Voß Development Team (PVDT) starteten jüngst in Linden (Rheinland-Pfalz) bei den Deutschen Meisterschaften. Am Ende blieb die Mannschaft aus der märkischen Landeshauptstadt aber ohne Medaillen und vordere Platzierungen. „Alles in allem sind wir sicherlich nicht zufrieden, aber auch nicht enttäuscht, da es nicht immer perfekt laufen kann. Wir wissen, dass die Jungs normalerweise vorne mitfahren können“, sagte Teammanager Paul Voß. Als einziger Starter im Zeitfahren über 22 Kilometer war Lennart Jung vertreten, der aber stürzte und das Rennen auf Rang 50 beendete. Als bester PVDT-Fahrer im Straßenrennen überquerte Luca Bockelmann nach 133 Kilometern die Ziellinie auf Platz 29. Die Potsdamer bereiten sich nun auf die Oberösterreich-Rundfahrt im Juli vor. mst