Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Turbine verpflichtet Leverkusenerin/Finale um den Havelland-Pokal/Nächster Titel für Bornimer Senioren. Kanu: Regional und kontinental dabei. Leichtathletik: Wildgrube überquert 4,10 Meter. Orientierungslauf: Siege beim Heim-Wettkampf.

FUSSBALL

Turbine verpflichtet Leverkusenerin

Frauen-Bundesligist Turbine Potsdam hat die Mittelfeldspielerin Nina Ehegötz verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhält die U20-Nationalspielerin einen Zweijahresvertrag. Die 20-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen nach Potsdam. „Sportlich gesehen ist dies ein großer Schritt für mich, gerade nach der Verletzung in der letzten Saison“, sagte die gebürtige Dortmunderin. Wegen eines Kreuzbandrisses kam sie in der vergangenen Spielzeit kaum zum Einsatz. „Wir freuen uns, dass wir diese hoch talentierte Spielerin für uns gewinnen konnten, da wir überzeugt sind, dass sie die Offensive unserer Mannschaft verstärken kann“, sagte Turbine-Trainer Matthias Rudolph. dpa

Finale um den Havelland-Pokal

Der Fußballkreis Havelland ermittelt am morgigen Samstag seinen Pokalsieger 2017. Im Finale stehen Kreisoberligist RSV Eintracht 1949 II und Landesklasse-Vertreter Fortuna Babelsberg. Die Partie findet auf dem Sportplatz in Golm statt, Anpfiff ist um 16 Uhr. tog



Nächster Titel für Bornimer Senioren

Die Ü60-Mannschaft der SG Bornim holte sich nach der Kreismeisterschaft nun auch den Kreispokal. Am Samstag gewannen die Bornimer das Pokalturnier und verwiesen dabei den FSV Babelsberg 74, Eintracht Glindow und den Teltower FV auf die nachfolgenden Plätze. PNN

KANU

Regional und kontinental dabei

Auf dem Brandenburger Beetzsee nehmen am Wochenende rund 750 Athleten – darunter zahlreiche Aktive des KC Potsdam – an der ostdeutschen Meisterschaft teil. Derweil ist der KCP auch international vertreten – in Belgrad mit fünf Junioren sowie einem U23-Sportler bei der Nachwuchs-Europameisterschaft. tog

LEICHTATHLETIK

Wildgrube überquert 4,10 Meter

Beim Abendsportfest des SC Potsdam im Luftschiffhafen überquerte die am Potsdamer Stützpunkt trainierende Leni-Freyja Wildgrube (RSV Eintracht 1949) 4,10 Meter im Stabhochsprung. Damit führt die 15-Jährige aktuell die deutsche Jahresbestenliste der Altersklassen U18 sowie U20 an. Zugleich erfüllte sie die geforderte Norm (3,85) für die im Juli in Kenia stattfindende U18-Weltmeisterschaft. G.P.

ORIENTIERUNGSLAUF

Siege beim Heim-Wettkampf

Zum sommerlichen 2. Märkischen Kiefer-Orientierungslauf, gleichzeitig Wettkampf zur Nordost-Rangliste 2017, lud am Wochenende der OK Mark Brandenburg aus Michendorf nach Rehbrücke. Dabei konnten sich vor allem in den Nachwuchsklassen die Aktiven aus der Region gut platzieren. Siege gingen an Mila Fischer, Lucy Thiermann, Nora von Szada (alle OLV Potsdam) sowie Anne-Charlotte Schneider und Anton Jaenicke (beide Michendorf). Zudem triumphierte Kristina Bringezu (Potsdam) bei den Damen der Altersklasse 35. PNN