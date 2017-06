23.06.2017

von Peter Könnicke Drucken

Triathlon in Potsdam : Nach der Jugend nun die Elite

von Peter Könnicke

Bild vergößern Erfolgreich. Die Potsdamer Jan Siepmann (l.) und Moritz Horn (r.) gehörten zum bronzenen Triathlon-Quartett. Foto: DTU

Es wird ein Heimspiel. Gleich drei Potsdamer Triathleten vertreten das deutsche Team bei der Sprint-Europameisterschaft in Düsseldorf. Der Nachwuchs vom Luftschiffhafen hat seine EM in Kitzbühel bereits absolviert und sich ausgezeichnet präsentiert.

Der Nachwuchs hat ausgezeichnet vorgelegt, jetzt gilt es für die erwachsenen Potsdamer Triathleten bei der Europameisterschaft über die Sprintdistanz am Wochenende in Düsseldorf. Bei den Junioren-EM am vorigen Wochenende krönten Moritz Horn und Tim Siepmann vom Triathlon Potsdam e.V. ihre starke Leistung mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel. Zuvor hatten sie im Einzel die Plätze sieben (Horn) und acht (Siepmann) belegt. Marie Horn wurde in der Einzelkonkurrenz Zwölfte.

Mit ihren Resultaten qualifizierten sich Moritz Horn und Tom Siepmann für die Junioren-Weltmeisterschaften im September in Rotterdam. Zudem sicherte sich Moritz Horn seinen C-Kaderstatus bereits für das kommende Jahr. Vor allem beim Schwimmen stach der 17-jährige Potsdamer in Kitzbühel heraus – als Erster kam er aus dem Wasser. Auf der Radstrecke habe er sich in der Spitzengruppe etwas zurückgehalten, der Wechsel auf die Laufstrecke verlief nicht ganz optimal, sodass er den Anschluss an das führende Quartett nicht halten konnte. „Doch mit Platz sieben bin ich sehr zufrieden“, sagte er nach dem Rennen.

Laura Lindemann geht in Düsseldorf mit großen Ambitionen an den Start

Im gemischten Staffelwettbewerb, der vor kurzem neu ins Olympiaprogramm aufgenommen wurde, waren die beiden Potsdamer Talente die Garanten für den bronzenen Erfolg. Moritz Horn ging nach Bianca Bogen (Leipzig) an zweiter Stelle ins Rennen, eroberte mit der schnellsten Schwimmzeit die Führung, die er auf dem Rad und beim Laufen auf knapp eine Minute ausbaute, bevor er auf Nina Eim (Itzehoe) übergab. Nach einem Radsturz schickte sie mit 17 Sekunden Rückstand auf das führende ungarische Team Jan Siepmann in die Spur. Während Ungarn ungefährdet dem Titel entgegenlief, entwickelte sich zwischen Russland, Deutschland, Österreich und Großbritannien ein Vierkampf um die Plätze zwei bis fünf. Durch einen starken Lauf sicherte Siepmann hinter den Russen Rang drei.

Und nun ist die europäische Triathlon- elite mit ihren Titelkämpfen an der Reihe. In Düsseldorf steigen am morgigen Samstag die Einzelkonkurrenzen der Frauen (Beginn: 12 Uhr) und Männer (14.30 Uhr). Unter den acht deutschen Startern sind drei Potsdamer. Mit großen Ambitionen geht die amtierende U23-Weltmeisterin Laura Lindemann in das Rennen – bei den Herren sind Lasse Lührs und Debütant Lars Pfeifer vom Leistungsstützpunkt am Luftschiffhafen vertreten. Fans können beide Rennen nicht nur an der Strecke mitverfolgen: Neben einem Fernseh-Livestream, der von Sportstadt TV produziert wird, stellt mika:timing ein Livetiming zur Verfügung, das über die aktuellen Zwischenstände informiert. Beides ist auf der Internetseite der Deutschen Triathlon Union abrufbar: dtu-info.de.