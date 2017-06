Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Handball: Im DHB-Pokal gegen Dessau-Roßlau/Spielertausch beim VfL. Leichtathletik: Je zweimal Gold und Silber/Drei Potsdamer Männer ganz vorne. Rudern: Havelqueens auf dem Podest. Rugby: USV unterliegt im Aufstiegsspiel.

HANDBALL

Im DHB-Pokal gegen Dessau-Roßlau

Eine attraktive Gruppe bekam der VfL Potsdam für die erste Runde des DHB-Pokals 2017/18 zugelost. Demnach trifft der Drittligist auf Zweitliga-Vertreter Dessau-Roßlauer HV – das andere Halbfinale des Mini-Turniers bestreiten der amtierende DHB-Pokalsieger THW Kiel und TuS Spenge aus der Oberliga Westfalen, der dieses Jahr den DHB-Amateurpokal gewann. Gespielt wird jeweils am 19. August, ehe sich tags darauf die Semifinalgewinner um den Einzug in die zweite Cup-Runde duellieren. Das Recht zur Ausrichtung des Viererturniers hat der klassentiefste Verein – also Spenge. tog

Spielertausch beim VfL

Mit dem HSV Bad Blankenburg vollzieht der VfL Potsdam einen Spielertausch innerhalb der 3. Liga. Während Philipp Hempel nach einem Jahr mit äußerst wenig Einsatzzeiten beim Nordstaffel-Team aus Potsdam zum thüringischen Ost- gruppe-Vertreter wechselt, kommt von dort Paul Weyhrauch an die Havel zurück. Der 27 Jahre alte linke Rückraumakteur besuchte einst die Potsdamer Sportschule, ehe er für Magdeburg und Bad Blankenburg auflief. Weyrauch verfüge „über einen guten Wurf, der uns helfen wird, das eine oder andere ‚einfache Tor‘ zu erzielen“, sagt Alexander Haase, sportlicher Leiter des VfL. tog

LEICHTATHLETIK

Je zweimal Gold und Silber

Gute Bilanz für den SC Potsdam bei der deutschen U23-Meisterschaft: Vier Medaillen gingen auf das Konto des SCP, der mit sechs Aktiven am Start war. In der männlichen Diskuskonkurrenz gab es einen Potsdamer Doppelsieg durch Clemens Prüfer (61,80 Meter) und seinen älteren Bruder Henning (58,72). Während Speerwerferin Annika Fuchs Silber holte (50,57), verteidigte Friedelinde Petershofen ihren Stabhochsprungtitel mit überquerten 4,20 Meter. tog

Drei Potsdamer Männer ganz vorne

Der Potsdamer Markus Cyranek (FC Deutsche Post) gewann am Sonntag den 15. Bestenseer Seenlauf über siebeneinhalb Kilometer. Das Ziel erreichte er nach 27:57 Minuten. Ebenfalls viele Punkte für den MBS-Cup, dessen siebentes Rennen der Lauf war, bekamen Björn Schwarz (29:07) und Jann Rathenow (30:20/beide Potsdamer Laufclub) als Zweiter sowie Dritter. Bei den Damen triumphierten Carolin Mattern vom OSC Berlin in 28:51 Minuten vor Alexandra Latocha (30:11/ SG Brieselang) und Damaris Gericke (34:59/PLC). In den MBS-Cupwertungen führen Latocha (149 Punkte) und Maximilian Wegert (130/SV Dallgow). PNN

RUDERN

Havelqueens auf dem Podest

Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist der Havelqueen-Achter wieder zu einem Podestplatz in der Frauen-Bundesliga gesprintet. Die Renngemeinschaft aus Berlin und Potsdam holte am Samstag in Hamburg Bronze und steigerte sich damit im Vergleich zum Saisonauftakt, als in Frankfurt am Main Rang vier herausgesprungen war. Noch drei weitere Renntage folgen in diesem Jahr. tog

RUGBY

USV unterliegt im Aufstiegsspiel

Im Halbfinale der Relegation um den Erstliga-Aufstieg musste sich der USV Potsdam geschlagen geben. Die Adler verloren mit 34:69 bei der SG Odin/Döhren, die sich dann durch den 36:20-Endspielsieg gegen den RC Berlin Grizzlies das Recht sicherte, in die höchste deutsche Spielklasse aufzurücken. tog