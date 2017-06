Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: Neue Spielerin für den SCP. Handball: Verstärkung auf der rechten Seite. Rollkunstlauf: Landesmeisterschaft in Potsdam. Orientierungslauf: Mit Überblick durch den Wald.

VOLLEYBALL

Neue Spielerin für den SCP

Erster Neuzugang dieses Sommers für Frauen-Bundesligist SC Potsdam: Die 23-jährige Außen-Annahme-Spielerin Antonia Stautz wechselt von Ligakontrahent Schwarz-Weiß Erfurt, bei dem sie vergangene Saison punktbeste Angreiferin war, an die Havel und erhält dort einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison. SCP-Cheftrainer Davide Carli lobt, Stautz habe eine gute Spielweise, Annahme und einen guten Aufschlag. tog

HANDBALL

Verstärkung auf der rechten Seite

In der nächsten Saison der 3. Liga Nord wird Florian Fink das Trikot des VfL Potsdam tragen. Der 23-Jährige, der einst die Cottbuser Sportschule besuchte, dann viele Jahre beim HV Insel Usedom spielte und zuletzt beim Oberligisten Grünheider SV aktiv war, unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Fink ist auf der rechten Seite einsetzbar und sei ein „guter Eins-gegen-eins-Spieler“, sagt Alexander Haase, sportlicher Leiter des VfL. tog

ROLLKUNSTLAUF

Landesmeisterschaft in Potsdam

Ihr Können auf Rollschuhen zeigen am Sonntag Brandenburgs beste Kunstläufer bei der Landesmeisterschaft in der Ballspielhalle am Potsdamer Luftschiffhafen. Zwischen 12 und 16 Uhr gehen 70 Sportler an den Start. Dabei werden die Teilnehmer für die diesjährige norddeutsche Meisterschaft gesichtet. Unlängst gewann Leonie Schwenke von Lok Potsdam in der Wertungsklasse Schüler D beim Wolfsburger Hans-Bauer-Pokal. PNN

ORIENTIERUNGSLAUF

Mit Überblick durch den Wald

Im Rahmen der Nord-Ost-Rangliste veranstaltet der OK Mark Brandenburg am morgigen Samstag ab 10 Uhr den 2. Märkischen Kiefern-Orientierungslauf. Interessierte Sportler können sich vor Ort noch bis 9.30 Uhr anmelden. Das Wettkampfzentrum befindet sich in der Otto-Nagel-Grundschule (Andersenweg 43, Bergholz-Rehbrücke). PNN