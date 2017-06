Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: Tickets für SVB-Test gegen Union sowie Turbine und FC Bayern im U17-Finale.

FUSSBALL

Tickets für SVB-Test gegen Union

Für das Testspiel des Regionalligisten SV Babelsberg 03 gegen den Viertplatzierten der abgelaufenen Zweitliga-Saison Union Berlin ist der Ticketvorverkauf gestartet. Die Partie findet am 18. Juli im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion statt, der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr. Eintrittskarten sind entweder online über die SVB-Internetseite erhältlich oder in den bekannten Verkaufsstellen. tog

Turbine und FC Bayern im U17-Finale

Die B-Juniorinnen von Turbine Potsdam sind ins diesjährige Finale der deutschen Meisterschaft gestürmt. Am Samstag gewannen sie vor 200 Zuschauern im Sportforum Waldstadt das Halbfinal-Rückspiel gegen den 1. FC Köln mit 6:0 (2:0) – bereits in Köln hatte der elffache nationale U17-Champion gewonnen (3:1). „Wir haben das als Mannschaft sensationell gut gemacht“, sagte Turbine-Trainer Sven Weigang nach dem Kantersieg, bei dem Lea Bahnemann (zwei Treffer), Melissa Kössler, Lea Nitschke, Gina Chmielinski und Marie-Therese Höbinger die Tore erzielten. Das Endspiel bestreiten die Turbinen am Samstag auswärts beim FC Bayern München, der sich gegen den SV Meppen durchgesetzt hatte (3:0 und 0:1). tog