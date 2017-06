12.06.2017

von Tobias Gutsche Drucken

Triathlon in Potsdam : Sieg zum Auftakt

von Tobias Gutsche

Bild vergößern Im Duell der Olympiateilnehmerinnen die Bessere. Laura Lindemann gewann das Rennen im Kraichgau und verwies dabei Rachel Klamer auf Platz zwei. Die Niederländerin war bei den Sommerspielen von Rio auf Rang zehn gelandet - und damit 18 Plätze vor Lindemann. Foto: DTU/Ingo Kutsche

Die Triathlon-Bundesligasaison 2017 ist aus Potsdamer Sicht gut gestartet. Im Kraichgau holte Laura Lindemann den Einzelerfolg und führte so ihr Damen-Team weit nach vorne. Für einen Mann aus Potsdam verlief das Rennen derweil bitter.

Auf den letzten Metern war sie nicht mehr zu halten. Die Potsdamerin Laura Lindemann sicherte sich am Samstag mit einem starken Zielsprint den Einzelsieg beim Saisonauftakt der Triathlon-Bundesliga. Sie bezwang im Kraichgau die Niederländerin Rachel Klamer, die voriges Jahr bei Olympia in Rio auf Rang zehn und damit 18 Plätze vor Lindemann gelandet war, über die Sprintdistanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen.

Drei Sekunden fehlen zum EM-Ticket

Weil neben der amtierenden U23-Weltmeisterin auch Gaststarterin Deborah Lynch aus Neuseeland (Rang sechs) und Youngster Julie Jungblut (neun) hervorragend für Triathlon Potsdam e.V. abschnitten, liegt die Damen-Mannschaft von der Havel vorerst auf dem zweiten Liga-Tabellenplatz. Es führt Witten. Bei den Männern hat sich zu Beginn der fünfteiligen Wettkampfserie Titelverteidiger Buschhütten gleich wieder an die Spitze gesetzt. Potsdams Herren wurden Vierte.

Lars Pfeifer, der Platz neun belegte, Jesus Gomar (Spanien/zwölf), Michal Oliwa (Polen/22) und Jan Stratmann (28) gingen in die Teamwertung ein. Bitter für Pfeifer: Er verpasste nur um drei Sekunden das Ticket zur Heim-EM. Diese steigt übernächstes Wochenende in Düsseldorf. Mit dabei ist dann Laura Lindemann, die mit dem Bundesliga-Erfolg ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet hat.