09.06.2017

von Matthias Schütt

SV Babelsberg 03 : Neuzugang aus Westsachsen

Der Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 ist weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Abwehrspieler Lukas Wilton wurde vom Drittligisten FSV Zwickau, wo er kaum zum Zuge kam, verpflichtet. Sportlich ausgebildet wurde Wilton bei einem Erstliga-Club.

Neuzugang Nummer vier in der Sommerpause für Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03: Wie der Verein am gestrigen Donnerstag mitteilte, kommt Lukas Wilton vom Drittligisten FSV Zwickau. Beim SVB hat der 22-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2018 unterschrieben.

Vor seinem einjährigen Engagement bei den Westsachsen, wo er in Liga drei aber ohne Einsatz blieb, durchlief Lukas Wilton das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 und spielte dort unter anderem für die U23-Truppe in der Regionalliga Nord. „Mit seinen 22 Jahren hat Lukas schon sehr viel Erfahrung gesammelt und eine sehr gute Ausbildung in Hannover genossen“, sagt Almedin Civa, Cheftrainer und sportlicher Leiter der Babelsberger. Vor dem Abwehrspieler verpflichtete der Kiezverein bereits Masami Okada, Tim Steuk und Sven Reimann.