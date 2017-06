Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Gesundheitssport: Lesung zum Thema Krebs und Laufen. Rugby: USV richtet Frauen-Finalturnier aus. Fußball: Mit einem Vorsprung ins Rückspiel.

GESUNDHEITSSPORT

Lesung zum Thema Krebs und Laufen

Sandra Otto ist am Sonntag Mitglied der AOK-Heldenstaffel beim Potsdamer Schlösserlauf. Einen Tag zuvor lädt sie zu einer Lesung aus ihrem E-Book: „Laufen mit, trotz, gegen Brustkrebs: Wie ich um mein Leben renne“. Die Veranstaltung findet morgen um 16.30 Uhr im gotorun-Atelier, Lindenstraße 6, 14467 Potsdam statt. Der Eintritt ist frei. PNN

RUGBY

USV richtet Frauen-Finalturnier aus

Auf dem Universitätssportgelände Neues Palais ist der USV Potsdam am morgigen Samstag Gastgeber des B-Finalturniers der deutschen Frauen-Siebener-Liga. Startberechtigt sind die Mannschaften, die die Hauptrunde in ihren Staffeln auf den Plätzen fünf bis zehn beendet haben. Das USV-Team von Trainer Christian Schubert, das sich erst im September vergangenen Jahres gegründet hatte und daher die ersten zwei Spieltage verpasste, schloss die Ost-Gruppe auf dem fünften Rang ab. Außerdem nehmen teil: RK 03 Berlin, RC Leipzig, USV Jena, Erfurt Oaks, RC Dresden, Berliner SV 92, USV Halle und Berliner RC. Die Potsdamerinnen zählen zu den Favoriten. Die Rugby-Version mit je sieben Akteuren pro Team ist seit 2016 im olympischen Programm. In Rio triumphierten Fidschi (Männer) und Australien (Frauen). mst

FUSSBALL

Mit einem Vorsprung ins Rückspiel

Die B-Juniorinnen von Turbine Potsdam kämpfen um den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft. Im Halbfinalrückspiel erwartet der Titelverteidiger am morgigen Samstag den 1. FC Köln (Beginn: 11 Uhr/Sportforum Potsdam Waldstadt) und geht mit einem 3:1-Vorsprung aus der ersten Partie ins Match. Im Falle des Weiterkommens wäre es für Turbine die vierte Finalteilnahme in Serie, bislang wurde elfmal der Titel geholt – kein anderer Club ist besser. mst