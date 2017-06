09.06.2017

von Peter Könnicke Drucken

Triathlon in Potsdam : Jung und dynamisch in die Bundesliga

Bild vergößern Jugend voran. Triathlon Potsdam e. V. stellt das jüngste Damen-Team der Liga. Foto: pek

Potsdams Triathletin starten in die neue Saison der deutschen Mannschaftsmeisterschaft - eine der anspruchsvollsten Wettkampfserien der Welt. Bei den Teams aus Potsdam wird primär auf eigene Talente gesetzt. Trotz niedrigen Alters sind die Ziele hoch.

Jung und hungrig auf Erfolg. Das sind Attribute, die auch in diesem Jahr das Bundesliga-Team des Triathlon Potsdam e.V. begleiten. Vor allem die Potsdamer Frauen-Crew mit Talenten im Teenager-Alter „ist mit Abstand das jüngste Damen-Team in Deutschland“, sagt Toni Embacher, der seit vergangenem Jahr als Stützpunkttrainer am Luftschiffhafen die Bundesliga-Mannschaften betreut. Auftakt der fünfteiligen Liga-Wettkampfserie ist das Rennen im Kraichgau am morgigen Samstag. Das Finale findet am 9. September in Binz statt. Jeweils Platz drei in der Teamwertung gibt Embacher als Ziel für die Frauen und Männer aus – nach Platz vier und fünf in 2016.

Angeführt wird das Potsdamer Team von Top-Triathletin Laura Lindemann, die im Gegensatz zum vergangenen Olympia-Jahr wieder einige Rennen in der Bundesliga bestreiten wird. Kraichgau am Samstag wird der 20-Jährigen vor allem als Formtest für die Europameisterschaft zwei Wochen später in Düsseldorf dienen. Für diese wollen sich auch noch Lars Pfeifer und Jan Stratmann qualifizieren. Die beiden 23-Jährigen trainieren seit einigen Monaten in Potsdam. „Hier gibt es die besten Trainer und das beste Trainingsumfeld, das ich kenne“, begründet Stratmann seinen Wechsel aus dem Ruhrgebiet an die Havel. Um noch im Kraichgau das EM-Ticket noch zu lösen, müssten er und Pfeifer unter die Top ten und unter die zwei besten Deutschen kommen.

Talent Lasse Lührs startet nicht mehr für Potsdam

Einfach wird das nicht, denn die Bundesliga gilt neben der französischen Meisterschaftsserie als härteste und beste Liga der Welt. In den insgesamt 30 Teams tauchen etliche internationale Top-Athleten der Zunft auf – ganz neu der Olympia- Vierte von Rio, Richard Murray aus Südafrika, der für den Titelverteidiger Buschhütten startet. Der Liga-Primus hat sich zudem die Dienste des Potsdamer Talentes Lasse Lührs gesichert. Der Junioren-Europameister von 2015 startet nach seinem einjährigen Studienaufenthalt in Spanien nunmehr für den Liga-Primus.

Auch im Potsdamer Team taucht ein international bekannter Name auf: Steffen Justus. Offiziell hat sich der 35-Jährige vom professionellen Triathlonsport im vergangenen Jahr verabschiedet, inzwischen ist er als Sichtungstrainer der Deutschen Triathlon Union tätig. Als Back-up steht er zur Verfügung, doch sollen vor allem die zahlreichen Potsdamer Talente die Bundesliga als Härtetest nutzen und in den Wettkämpfen Erfahrung sammeln. „Da gibt es keine Gnade“, bestätigt Moritz Horn, der bereits in den vergangenen zwei Jahren in der deutschen Eliteliga gestartet ist und sich unter anderem dort das Rüstzeug geholt hat, um bei internationalen Junioren-Wettkämpfen erfolgreich zu sein. In der kommenden Woche wird der 17-Jährige bei der Junioren-EM in Kitzbühl starten. Wie er sieht auch der gleichaltrige Philipp Wiewald die Bundesliga als Prüfstein und Qualitätsprüfung. „Eine bessere Möglichkeit, gegen die eigenen Idole anzutreten, gibt es nicht“, sagt er.

Verstärkung durch mehrere ausländische Gaststarter

Stützpunkttrainer Embacher, Nachfolger vom nunmehrigen U23-Bundestrainer Ron Schmidt, hält trotz des jungen Alters die Potsdamer Teams für absolut konkurrenzfähig. Zwar wird der einzige märkische Liga-Vertreter nicht bei jedem Wettkampf in Top-Besetzung antreten, da zeitgleich für die jungen Athleten nationale und internationale Aufgaben anstehen. „Aber von der Anzahl her sind wir so gut aufgestellt wie noch nie“, sagt Embacher.

Zudem hat sich der Verein mit Gaststartern aus dem Ausland verstärkt. Bei den Damen gehört die Neuseeländerin Deborah Lynch bereits zum dritten Mal zum Kader, außerdem stehen ihre Landsfrau Emma Jackson, die US-Amerikanerin Katie Gorczyca und Alena Schuss aus Österreich in Potsdamer Diensten. Bei den Männern starten die Spanier Pablo Dapena Gonzales und vor allem der zuverlässige Jesus Gomar sowie der Serbe Ognjen Stojanovic wie in den Vorjahren für die Potsdamer Riege. Neu dabei sind der Holländer Jorik van Egdom, der Portugiese Crisanto Grajales, der Neuseeländer Drew Box und der Pole Michal Oliwa.