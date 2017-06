Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Fußball: TV-Reportage über SVB und seine Fans sowie Alte Herren kämpfen um Kreispokale. Basketball: RSV - Toroman bleibt, Ligafrage offen.

FUSSBALL

Reportage über SVB und seine Fans

In seiner neuesten Ausgabe der Reportagereihe „Re:“ thematisiert der Fernsehsender Arte den SV Babelsberg 03. Dabei wird in den Fokus gerückt, wie der Regionalligist Fußball und politisches Engagement gegen Intoleranz, Diskriminierung sowie Rassismus verknüpft. Das wiederum sorgt zugleich für Konflikte mit rechtsgerichteten Fangruppen. Der 30-minütige Beitrag unter dem Titel „Fußball radikal – Ein linker Verein und seine Gegner“ ist im Internet via ArteMediathek abrufbar. tog

Alte Herren kämpfen um Kreispokale

Auf dem Stern-Sportplatz von Fortuna Babelsberg finden am Freitag die Finals des havelländischen Alte-Herren-Kreispokals statt. Um 18.45 Uhr duellieren sich zunächst in der Altersklasse Ü40 der ESV Lok Potsdam und Grün-Weiß Golm, ab 20.15 Uhr steigt das Ü50-Endspiel zwischen FV Turbine Potsdam/SG Saarmund und Empor Schenkenberg. PNN

BASKETBALL

RSV: Toroman bleibt, Ligafrage offen

Der RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf arbeitet weiter mit Trainer Denis Toroman zusammen. Der 35-Jährige hatte das Team kurz vor Ende der abgelaufenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen. Immerhin holte er noch vier Siege in acht Spielen, was aber nicht reichte, um den sportlichen Abstieg aus der 2. Bundesliga ProB Nord zu verhindern. Ob der RSV aber tatsächlich in die 1. Regionalliga hinunter muss, ist noch offen. Es besteht die Möglichkeit auf eine Zweitliga-Wildcard, insofern die Lizenzverweigerung für andere Clubs rechtskräftig wird. Fest steht indes, dass die ebenfalls eigentlich abgestiegene Eintracht II aufgrund des Rückzuges von Alba Berlin II in der 2. Regionalliga verbleiben darf. Damit bleibt eine wichtige Entwicklungsplattform für die RSV-Nachwuchstalente erhalten. mb