Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Leichtathletik: Drei Medaillen für Uni Potsdam. Kindersport: Bewegung und Ernährung im Fokus.

LEICHTATHLETIK

Drei Medaillen für die Uni Potsdam

Bei der deutschen Hochschulmeisterschaft in Kassel gewann Kristin Pudenz das Diskuswerfen. Die Studentin der Universität Potsdam erreichte eine Weite von 58,62 Metern. Dank dieses Erfolges darf sich Pudenz berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung zur diesjährigen Sommer-Universiade in Taipeh machen. Zudem gab es noch zwei weitere Medaillengewinne für die Potsdamer Universität. Birte Damerius beendete den Dreisprung auf Rang zwei (13,45 Meter) und holte zusammen mit Sarah Prothmann, Katharina König und Alexandra Maciejewska Bronze in der 4x100-Meter-Staffel (52,04 Sekunden). G.P./mst

KINDERSPORT

Bewegung und Ernährung im Fokus

Rund 600 Kinder aus 30 Kindertagesstätten werden am Dienstag zum 10. Regenbogen-Cup des SC Potsdam im Stadion am Luftschiffhafen erwartet. In einem sportlichen Wettstreit gilt es, sich in den Disziplinen 30-Meter-Lauf, Weitwurf und Weitsprung zu messen. Den Abschluss bildet traditionell der Regenbogen-Lauf. Im Rahmen des diesjährigen Aktionstages soll der Fokus vor allem auf die Verknüpfung der Themen Bewegung und Ernährung gelegt werden. mst