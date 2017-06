02.06.2017

von Matthias Schütt Drucken

VfL Potsdam : Flügelzange komplett gesprengt

von Matthias Schütt

Bild vergößern Abflug nach Dresden. Rechtsaußen Nils Gugisch verlässt den VfL Potsdam. Foto: J. Frick

Zusammen erzielten Linksaußen Julius Dierberg und Rechtsaußen Nils Gugisch vergangene Saison 384 Treffer für den Handball-Drittligisten VfL Potsdam, nächstes Spieljahr gehen sie beide mit dem HC Elbflorenz auf Torejagd. Gugischs Wechsel gen Dresden wurde jüngst verkündet.

Erst wechselte der Linksaußen nach Dresden, nun folgt der Rechtsaußen. Die starke Flügelzange des Handball-Drittligisten VfL Potsdam ist komplett gesprengt, denn auch Nils Gugisch verlässt den Club und schließt sich wie Julius Dierberg zur nächsten Saison dem Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz 2006 an. Dies gab der VfL bekannt. Damit verliert das Potsdamer Team seine besten Torschützen der vergangenen Spielzeit. Dierberg, dessen Wechsel in die sächsische Landeshauptstadt bereits vor einigen Wochen verkündet worden war, erzielte 236 Treffer und war damit Top-Scorer der 3. Liga Nord, Gugisch kam auf 148 Tore.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler war erst im Sommer 2016 von der A-Jugend der Füchse Berlin an die Havel gekommen, um nach kurzem Intermezzo weiter Richtung Elbe zu ziehen. „Es war ein sehr lehrreiches Jahr für mich, in dem ich mich menschlich wie auch sportlich weiterentwickeln konnte. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt in meiner sportlichen Karriere gehen“, sagt der 20-Jährige. Bei seinem neuen Verein freuen sie sich bereits auf den Linkshänder, der einen Dreijahresvertrag erhält. „Nils Gugisch ist eines der größten Talente auf seiner Position und wir sind sehr stolz, dass er sich für uns entschieden hat“, so der Dresdener Trainer Christian Pöhler.

Bislang sechs Abgänge und drei Neuverpflichtungen

Beim VfL bedauert man dagegen den Abgang des Flügelspielers. „Nils hat in diesem Jahr die Freude am Handball wiedergewonnen und sich stark weiterentwickelt. Dass Nils über Fähigkeiten verfügt, die ihn nach ganz oben bringen können, hat man in vielen Spielen gesehen. Sein Wechsel nach Dresden ist für uns natürlich bedauerlich, für seine Ambitionen aber natürlich das Richtige“, erklärt Potsdams sportlicher Leiter Alexander Haase.

Gugisch ist bereits der sechste Abgang, den die Adler zur nächsten Saison kompensieren müssen. Neben ihm und Dierberg werden künftig auch Robert Weiß, Sebastian Schulz (beide Karriereende), Paul Twarz und Daniel Deutsch nicht mehr für den VfL auf der Platte stehen. Deutsch übernimmt den Cheftrainerposten von Jens Deffke. Neu verpflichtet wurden bislang Torwart Angelo Grunz (zuvor MTV Braunschweig) sowie Rückraumakteur Robin Huntz und Linksaußen Joe Boede (beide HV Grün-Weiß Werder).