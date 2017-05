Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

RUDERN

Starker Bundesliga-Auftakt

Eine starke Vorstellung lieferte der Havelqueen-Achter auf der ersten Station der diesjährigen Bundesliga-Saison ab. Die Renngemeinschaft aus Potsdam und Berlin belegte in Frankfurt am Main, wo laut Veranstalter rund 10.000 Zuschauer die Wettfahrten verfolgten, den vierten Platz. Am 17. Juni steigt der zweite Renntag, dann ist Hamburg Gastgeber. tog

FUSSBALL

Turbines U17 steht im Halbfinale

Auf Kurs Richtung deutscher Meistertitel Nummer zwölf liegen die B-Juniorinnen von Turbine Potsdam. Die Hauptrunde der Bundesliga Nord/Nordost haben sie auf Tabellenplatz eins beendet, nun folgt für den Rekordchampion das Halbfinale gegen den 1. FC Köln, der sich der in West/Südwest-Gruppe durchsetzte. Zunächst duellieren sich beide Teams am Samstag in Köln (Beginn: 11 Uhr), für das Rückspiel eine Woche später hat Potsdam Heimrecht. Turbine gewann unter anderem in den vergangenen beiden Jahren die nationale U17-Meisterschaft. mst

TISCHTENNIS

TSV-Jugend Drittbeste im Norden

Als amtierender Landesmeister durfte der TSV Stahnsdorf in diesem Jahr Brandenburg bei der norddeutschen Meisterschaft der Jugend- und Schülermannschaften in Schwerin vertreten. Das Stahnsdorfer Jugendteam in der Besetzung Nikolai Bruske, Oliver Scholz, Leon Kleiber und Simon Schneider glänzte mit dem Erreichen des dritten Platzes. Bronze wurde durch einen 6:1-Erfolg gegen den VfL Schwerin gesichert. PNN