31.05.2017

Moderner Fünfkampf in Potsdam : Erneut Weltklasse

Das internationale Wettkampfgeschäft des Modernen Fünfkampfs wird weiter von Potsdamer Youngsters aufgemischt. Beim Weltcup in Drzonkow kamen gleich drei OSC-Athleten unter die Top 10, einer holte sogar Bronze. Erfolge, die auch ein paar Hoffnungen wecken.

Die Modernen Fünfkämpfer des OSC Potsdam etablieren sich immer mehr in der Weltspitze. Der Olympiasechste Patrick Dogue erkämpfte sich am Wochenende beim Weltcup im polnischen Drzonkow Platz drei. Seine Vereinskollegen Christian Zillekens und Fabian Liebig kamen als Achter sowie Neunter ins Ziel, der amtierende deutsche Meister Marvin Dogue belegte den 16. Rang. „Unser Mannschaftsergebnis ist große Klasse“, sagte Patrick Dogue.

Christian Zillekens gewinnt Staffel-Silber

Damit basteln die Potsdamer Pentathleten emsig an ihrer bislang besten Weltcup-Saison. Nach vier von fünf Stationen der aktuellen Wettkampfserie haben sie bereits zwei Medaillen auf dem Konto, denn in Kairo wurde Fabian Liebig auch schon Dritter. Außerdem können sie – inklusive des neunten Ranges durch Patrick Dogue in Kecskemét – auf nunmehr insgesamt fünf Top-10-Platzierungen verweisen. Und jüngst in Polen kam sogar noch einmal Staffel-Edelmetall hinzu: Christian Zillekens gewann zusammen mit der Berlinerin Annika Schleu Silber des Mixed-Wettbewerbs.

Aufgrund der guten Ergebnisse in diesem Jahr weckt das junge Fünfkampf-Quartett des OSC – der Altersschnitt liegt bei nur etwa 22 Jahren – auch ein paar Hoffnungen für die Highlights 2017. Das sind die Europameisterschaft in Minsk (17. bis 24. Juli) sowie die Weltmeisterschaft in Kairo (21. bis 28. August). mit dpa