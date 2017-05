31.05.2017

Rugby in Potsdam : Ein Ei, ein Spiel, viele Werte

Bild vergößern Intensive Duelle. Beim Rugby geht es zur Sache, aber mit Fairplay. F: Verein/Ch. Hannemann

Bereits zum 15. Mal veranstaltet der USV Potsdam seinen Sanssoucipokal, mit rund 800 teilnehmenden Spielern eines der größten deutschen Rugby-Nachwuchsturniere. Dabei werden Zeichen gegen Fremdenhass und Intoleranz gesetzt sowie der Fairplay-Gedanke gestärkt.

Das Ziel beim Rugby ist klar: Der eierförmige Ball muss am Gegner vorbei getragen oder gekickt werden, um so Punkte für die eigene Mannschaft zu holen – im Optimalfall erzielt man mehr Zähler als der Gegner und geht nach Abpfiff als Sieger vom Platz. Neben dem sportlichen Wettstreit sieht die Rugby-Abteilung des USV Potsdam, die an diesem Wochenende zum 15. Mal den Sanssoucipokal für die Altersklassen U6 bis U16 veranstaltet, aber auch eine besondere Wertevermittlung in dieser Sportart. „Rugby ist ein Sport, der weltweit und von allen Kulturen ausgelebt und geliebt wird. Daher bleibt für Fremdenhass und Intoleranz kein Platz in diesem Sport, der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Den steigenden xenophoben Tendenzen in unserer Gesellschaft wollen wir entschieden offen entgegentreten“, heißt es im Ankündigungsschreiben des Vereins.

Entsprechend steht der Sanssoucipokal, der rund 800 Nachwuchssportler aus ganz Deutschland nach Potsdam auf das Universitätsgelände am Neuen Palais zieht, wieder unter dem Motto „Rugby gegen rechte Gewalt und Langeweile“. Als Kooperationspartner hat der USV erneut das Bündnis „Tolerantes Brandenburg“ an seiner Seite. Erstmalig wird in diesem Jahr in den Spielplan ein „Fair-Play-Turnier“ eingebunden. Im Rahmen dieses Wettbewerbes – Mitausrichter ist der Deutsche Olympische Sportbund – bestimmen die Spieler selbst die fairste der teilnehmenden Mannschaften. Dies soll nicht nur zum eigenen Fairplay motivieren, sondern auch die Wahrnehmung der jungen Heranwachsenden schulen.

Jährlicher Höhepunkt des Potsdamer Rugbysports

Für das Drumherum haben sich die Organisatoren etwas einfallen lassen. So findet nach den Vorrundenspielen am Samstagabend und dem anschließenden Abendessen für die Kinder ein Freiluftkino statt, das mit einem Feuerwerk auf dem Sportgelände abgeschlossen wird. Tags darauf stehen die Platzierungs- und Finalspiele an.

Für den USV Potsdam hat der Sanssoucipokal, immerhin eines der größten Rugby-Nachwuchstreffen in Deutschland, eine hohe Bedeutung und stellt den jährlichen Höhepunkt der Abteilungsarbeit dar. „Ein so großes Turnier mit einem bunt gemischten Teilnehmerfeld und das auch noch vor solch einer großen Zuschauerkulisse treibt jeden Spieler an, sein Bestes zu geben“, teilt der Club mit.