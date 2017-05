26.05.2017

von Tobias Gutsche Drucken

Potsdamer Rudersport : Ziel: Erste Tabellenhälfte

von Tobias Gutsche

Die Königinnen der Havel stechen wieder in See. Bereits zum vierten Mal nimmt der Havelqueen-Achter mit Potsdamer und Berliner Ruderinnen an der 1. Bundesliga teil. Nach zuletzt eher enttäuschenden Abschlussplatzierungen soll nun wieder ein Sprung nach oben her.

Der Havelqueen-Achter, eine Renngemeinschaft aus Potsdam und Berlin, startet in seine vierte Saison der Ruder-Bundesliga. Zum Auftakt am morgigen Samstag messen sich die Teams in Frankfurt/Main. Es folgen die Stationen Hamburg (17. Juni), Münster (8. Juli), Leipzig (19. August) und Berlin (16. September).

Nach dem dritten Rang im Debütjahr und den danach eher enttäuschenden Abschlussplatzierungen acht sowie neun peilen die Havelqueens nun die Rückkehr in die erste Tabellenhälfte des zehn Mannschaften starken Teilnehmerfeldes an.