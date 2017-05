Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

American Football: Royals erneut gegen Lübeck. Fußball: Finale um den Frauen-Landespokal. Orientierungslauf: Siege für Kapischke-Brüder.

AMERICAN FOOTBALL

Royals erneut gegen Lübeck

Seine vier bisherigen Zweitliga-Saisonspiele hat Nordstaffel-Tabellenführer Potsdam Royals alle gewonnen – darunter auswärts mit 30:7 bei den Lübeck Cougars. Nun gastieren die Lübecker bereits zum Rückspiel in Potsdam. Am Sonntag treffen beide Teams ab 16 Uhr im Stadion Luftschiffhafen aufeinander. Die Royals möchten dem Fünftplatzierten, der bislang einmal siegreich war, die dritte Saisonniederlage zufügen. G.P.

FUSSBALL

Finale um den Frauen-Landespokal

Zur Neuauflage des Vorjahresfinales kommt es am Sonntag im Endspiel um den Frauen-Landespokal. Der FSV Babelsberg 74 empfängt dann die SG Blau-Weiß Beelitz (Beginn: 14 Uhr/Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße). 2016 setzten sich die Beelitzerinnen mit 5:1 durch und qualifizierten sich so für die erste Runde des DFB-Pokals. Beide Mannschaften haben jüngst die Saison in der Regionalliga Nordost beendet. Während der FSV 74 mit nur zwei erkämpften Zählern direkt wieder abgestiegen ist, bleibt Blau-Weiß als nach Punkten (sechs) zweitschlechtestes Team in dieser Spielklasse. tog

ORIENTIERUNGSLAUF

Siege für Kapischke-Brüder

Bei der 41. Ausgabe des Jugend- und Juniorenländervergleichskampfes im sächsischen Hetzdorf belegte die Brandenburg-Auswahl Platz sieben. Altersklassensiege gab es durch die Brüder Arne und Henning Kapischke, beide vom OK Mark Brandenburg aus Michendorf. Leander Fischer vom OLV Potsdam wurde Zweiter. Zudem gab es für die Michendorfer Jugendstaffel in der Besetzung Anton Jaenicke, Leon Bauer und Henning Kapischke Rang drei. mst