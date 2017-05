OSC Potsdam : Vor einem „verrückten Trip“

Spannende Tage erleben diese Woche die U17-Wasserballer des OSC Potsdam. Zunächst reisen sie zu einem besonderen Event nach Budapest - und von dort geht es direkt weiter Richtung Duisburg, wo der Kampf um den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft steigt.

Der Wasserball-Nachwuchs des OSC Potsdam hat sich im Halbfinalhinspiel der deutschen U17-Meisterschaft gegen den ASC Duisburg eine ordentliche Ausgangssituation erarbeitet. 7:7 (4:0, 1:3, 2:1, 0:3) trennten sich beide Mannschaften am Samstag nach einer hochklassigen Nachwuchspartie im Brauhausberg-Bad. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt am Sonntag in Duisburg.

Zuvor reist ein Großteil des Potsdamer Teams ins europäische Wasserball-Mekka Budapest, um dort ab Donnerstag das Final Six der Champions League zu besuchen und zugleich selbst ein hochkarätiges Jugendturnier zu spielen. Sonntagvormittag geht es dann mit dem Flugzeug nach Dortmund, ehe um 13 Uhr das Halbfinalmatch in Duisburg steigt. „Das ist selbst für unsere Verhältnisse ein verrückter Trip“, sagt U17-Trainer André Laube schmunzelnd. PNN