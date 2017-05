Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Schwimmen: Starke Studenten des Potsdamer SV. Fechten: Rang neun für OSC-Herren. Cheerdance: Triple-Titelverteidigung gelungen. Moderner Fünfkampf: Lennart Haupt holt Bronze. Ringen: Zwei Potsdamer Turniersiege. Handball: Nur märkische Frauen steigen auf. Rollkunstlauf: Turniererfolg durch Leonie Schwenke.

SCHWIMMEN

Starke Studenten des Potsdamer SV

Zwölf von insgesamt 30 Einzelentscheidungen bei der deutschen Hochschulmeisterschaft in Darmstadt gewannen Athleten des Potsdamer SV. Der gebürtige Darmstädter Yannick Lebherz (FU Berlin) holte fünf Titel, Eileen Diener (Universität Potsdam) vier und Carl Louis Schwarz (TH Wildau) drei. Diener schwamm auch noch zu einer Bronzemedaille. Tim-Thorben Suck (Universität Potsdam) wurde Zweiter und Dritter. tog

FECHTEN

Rang neun für OSC-Herren

Bei der deutschen Degenmeisterschaft in Leipzig hat das Herrenteam des OSC Potsdam den neunten Rang belegt. In der Besetzung Florian und Andreas Gerlach, Felix Eichler sowie Patrick Dogue gewannen die Havelstädter gegen Berlin-Wittenau (45:36) und TK Hannover (45:39), aber verloren gegen Tauberbischofsheim (33:45) sowie Reutlingen (44:45). PNN

CHEERDANCE

Triple-Titelverteidigung gelungen

Besonderes Kunststück der RokkaZ-Tänzer: Bei der deutschen Meisterschaft in Hamburg gelang die Triple-Titelverteidigung. Wie im Vorjahr siegten die Potsdamer in den Kategorien Kinder, Junioren und Erwachsene. Damit wurde erneut das EM- sowie WM-Ticket gelöst. PNN

MODERNER FÜNFKAMPF

Lennart Haupt holt Bronze

Einen Podestplatz verbuchte der Potsdamer Pentathlon-Stützpunkt bei der deutschen U17-Meisterschaft in Berlin. Sportschüler Lennart Haupt, der für seinen Heimatverein aus Uffenheim startet, gewann Bronze. tog

RINGEN

Zwei Potsdamer Turniersiege

Vier Kämpfer des RC Germania Potsdam starteten beim 46. Internationalen Warnemünder Turnier. Dabei sicherte sich Radu Cartaga (66 Kilo/griechisch-römisch) den Triumph bei den Männern und Alan Golomohammadi (63/Freistil) im Wettbewerb der A-Jugendlichen. Ricardo Melz (130/griechisch-römisch) wurde Zweiter, Sven Menzel (74/Freistil) belegte den vierten Platz. G.P.

HANDBALL

Nur märkische Frauen steigen auf

In der Männer-Brandenburgliga hat sich die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf den Titel gesichert. Doch der Club verzichtet auf den Aufstieg in die Oberliga Ostsee-Spree – ebenso der zweitplatzierte HC Spreewald. Damit gibt es nächste Saison keinen brandenburgischen Aufsteiger in der vierthöchsten Spielklasse. Bei den Damen nehmen sowohl Landesmeister HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst als auch Vize-Champion HV Grün-Weiß Werder den Sprung gen Oberliga in Angriff. tog

ROLLKUNSTLAUF

Turniererfolg durch Leonie Schwenke

Beim Berliner Vettermann-Pokal startete Leonie Schwenke (acht Jahre/Schüler D) als einzige Läuferin des ESV Lok Potsdam. Für ihre schwungvolle und fast fehlerfreie Kür wurde sie mit Noten bis 4,0 belohnt und ließ so die Konkurrenz aus Berlin und Niedersachsen hinter sich. PNN