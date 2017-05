19.05.2017

von Matthias Schütt Drucken

UJKC Potsdam : Vorzeitige Zielerfüllung möglich

von Matthias Schütt

Einen blitzsauberen Start in die neue Judo-Bundesligasaison hat der UJKC Potsdam hingelegt. Nun kann das Team am dritten von fünf Hauptrundenkampftagen bereits das Viertelfinalticket buchen. Allerdings fehlen beim Heimduell gegen Witten zwei Leistungsträger.

Die Bundesliga-Judoka vom UJKC Potsdam wollen sich weiter in der Spitzengruppe der Nordstaffel festsetzen. Zum dritten Wettkampftag erwarten sie am morgigen Samstag die SUA Witten (Beginn: 18 Uhr/MBS–Arena). Die beiden ersten Saisonduelle gewann die UJKC-Mannschaft jeweils mit 10:4 gegen Holle sowie Bottrop und steht nun auf Tabellenplatz zwei. „Dieser starke Auftakt unseres jungen Team war so nicht unbedingt zu erwarten“, sagt UJKC-Trainer Mario Schendel vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvorletzten.

Setz und Galandi weilen derzeit in Japan

Bei einem weiteren Erfolg hätten die Potsdamer bereits vorzeitig das primäre Saisonziel, die Viertelfinalqualifikation, erreicht. „Normalerweise entscheidet dieses Duell über Platz zwei in der Staffel. Der vorletzte Rang des Gegners sagt nicht viel aus, da die Wittener zuletzt immer einer unserer stärksten Konkurrenten waren“, schätzt Schendel den Gegner aus Nordrhein-Westfalen ein, der nach zwei Wettkampftagen ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto hat.

Im Aufgebot der Potsdamer werden mit Martin Setz (bis 73 Kilogramm) und Philipp Galandi (bis 100) zwei wichtige Athleten fehlen, die aktuell mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft in Japan weilen. „Wir werden beide Ausfälle sicherlich gut kompensieren“, meint der Coach. Im Idealfall soll morgen Saisonsieg Nummer drei und weiterhin eine makellose Bilanz für den UJKC Potsdam zu Buche stehen.