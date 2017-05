Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Breitensport: Märkischer Aktionstag für Frauen. Leichtathletik: Cup macht Station in Leegebruch. Rugby: Kampf um den Relegationsplatz. American Football: Spitzenreiter reist zum Letzten. Fechten: OSC-Degenteam erreicht Pokalfinale. Fußball: A-Jugendliche für Fortuna gesucht.

BREITENSPORT

Märkischer Aktionstag für Frauen

Seinen „FrauenSPORTtag“ führt der Landessportbund Brandenburg dieses Jahr in Hoppegarten durch. Am morgigen Samstag können sich Mädchen und Damen über das breite märkische Sportangebot informieren und auch etliche Aktivitäten vor Ort selbst ausprobieren. Die Veranstaltung findet zwischen 10 und 16 Uhr in der Peter-Joseph-Lenné-Oberschule (Von-Canstein-Straße 2) statt. tog

LEICHTATHLETIK

Cup macht Station in Leegebruch

Die sechste Station des MBS-Laufcups 2017 wird am morgigen Samstag um 10.45 Uhr in Leegebruch gestartet. Start und Ziel für die 4,5 Kilometer beim Leegebrucher Straßenlauf sind am Sportplatz im Kleeschlag 32. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor Beginn möglich. PNN

RUGBY

Kampf um den Relegationsplatz

In der 2. Bundesliga Ost bestreitet der USV Potsdam am morgigen Samstag sein letztes Saison-Heimspiel (Beginn: 15 Uhr/Uni-Sportgelände Am neuen Palais). Mit einem Sieg gegen das Schlusslicht USV Jena würden die aktuell drittplatzierten Potsdamer ihre Chance wahren, noch Zweiter zu werden und damit in die Aufstiegsrelegation zu kommen. PNN

AMERICAN FOOTBALL

Spitzenreiter reist zum Letzten

Die Potsdam Royals gehen am morgigen Samstag auf Reisen. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter der zweiten Liga Nord tritt bei den Langenfeld Longhorns an (Beginn: 16 Uhr). Bislang hat der Kontrahent aus dem Rheinland nur eines von vier Spielen gewonnen und belegt dadurch den letzten Tabellenplatz. tog

FECHTEN

OSC-Degenteam erreicht Pokalfinale

Die Degenfechter des OSC Potsdam stehen im Finale des Deutschland-Pokals 2017. Am Dienstagabend gewannen Felix Eichler, Florian und Andreas Gerlach den Auswärtskampf beim niedersächsischen Meister TK Hannover mit 45:40 Treffern. Das Finale der acht besten Teams findet am 10. Juni in Mannheim statt. PNN

FUSSBALL

A-Jugendliche für Fortuna gesucht

Fortuna Babelsberg strebt in der nächsten Saison an, ein A-Juniorenteam auf Landesebene starten zu lassen und sucht dafür weitere Spieler der Jahrgänge 1999 und 2000. Am Dienstag führen die Fortunen ein entsprechendes Probetraining durch (Beginn: 18 Uhr/Sportplatz „Am Stern“, Newtonstraße 8). Aktive anderer Vereine müssen vorher die „Genehmigung zur Teilnahme am Sichtungstraining“ bei ihrem Heimatclub einholen. PNN