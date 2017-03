Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Ringen: Silber für Golmohammadi. Wasserball: U15 des OSC stürmt ins Finalturnier. Ultimate Frisbee: Nachwuchs-Goldfingers siegen.

RINGEN

Silber für Golmohammadi

Von der offenen mitteldeutschen Meisterschaft der A-Jugend im freien Stil kehrte Alan Golmohammadi mit der Silbermedaille zurück. Der Sportler des RC Germania Potsdam, der das erste Jahr in diesem Altersbereich kämpft und im Gewichtslimit bis 63 Kilo antritt, musste sich gegen 15 Athleten behaupten und unterlag erst im Finale Alexander Lehmann (Artern). G.P.

WASSERBALL

U15 des OSC stürmt ins Finalturnier

Mühelos hat sich das U15-Team des OSC Potsdam in der Vorrunde als Gruppensieger für das Finalturnier um die ostdeutschen Meisterschaft Ende Juni qualifiziert. Nach drei deutlichen Siegen am vergangenen Sonntag gegen Gastgeber HSG TH Leipzig (12:4), den SVV Plauen (29:4) und die WU Magdeburg (29:1) setzte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Schulz mit 6:0 Punkten und 70:9 Treffern souverän durch. Als Zweiter und Dritter der Vorrundengruppe sind Leipzig und Plauen ebenfalls für die Endrunde qualifiziert – in der parallelen Staffel holten sich die Wasserfreunde Spandau 04, SG Neukölln und der Erfurter SSC die übrigen Tickets. A.L.

ULTIMATE FRISBEE

Nachwuchs-Goldfingers siegen

Den Sieg beim 2. Potsdamer Jugendturnier sicherte sich das Gastgeberteam der Goldfingers Potsdam. Beim Aufeinandertreffen der sechs besten Jugendteams Ostdeutschlands setzten sie sich souverän gegen alle anderen Mannschaften durch. Nach Siegen gegen Berlin Casuals (17:2), Leipzig II (8:1) und SG Empor Brandenburger Tor (16:2) folgte im Finale ein 9:4 gegen den Mitfavoriten Leipzig I. PNN