08.03.2017

von Peter Könnicke Drucken

SV Babelsberg 03 : Neuer Trainer beim nächsten Gegner

von Peter Könnicke

Sein erstes von vier ausstehenden Nachholspielen bestreitet Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 gegen Budissa Bautzen. Der Tabellenvorletzte befindet sich auf Talfahrt und zog deshalb diese Woche die Reißlinie.

Der heutige Regionalliga-Gegner des SV Babelsberg 03 dürfte mit besonderem Elan im Karl-Liebknecht-Stadion auflaufen. Nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Samstag beim Berliner AK haben die Verantwortlichen von Budissa Bautzen die Reißleine gezogen und Cheftrainer Reimund Lindert gegen Torsten Gütschow ausgewechselt. Mit dem einstigen Torjäger von Dynamo Dresden wollen die Sachsen die Talfahrt beenden, die aktuell auf den vorletzten Tabellenplatz geführt hat. Somit erwartet der SVB in dem Nachholspiel einen Gegner, der sich gegen den drohenden Abstieg noch einmal aufbäumt und dafür an der Seitenlinie einen neuen Motivator hat.

Motiviert ist indes auch die Mannschaft von Nulldrei-Trainer Cem Efe. „Jetzt wollen wir nachlegen“, kündigte Torjäger Andis Shala nach dem hart erkämpften, aber vollkommen verdienten 2:0 am vergangenen Freitag gegen Aufsteiger Union Fürstenwalde an. Geduldig hatte da der SVB bis in die Schlussphase hinein auf seine Chancen gewartet, um schließlich in der 79. und 81. Minute zuzuschlagen. Auch am heutigen Abend wartet auf Nulldrei ein eher defensiv eingestellter Gegner, der die Platzherren zunächst das Spiel überlässt und mit viel läuferischem und kämpferischem Einsatz verhindern will, dass sich der Babelsberger Fußballkreisel dreht. Anstoß im „Karli“ ist um 19 Uhr.