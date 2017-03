Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Wasserball: OSC chancenlos gegen Spandau. Leichtathletik: Roloff enttäuscht bei der EM sowie Titel für Linke und Zurek.

WASSERBALL

OSC chancenlos gegen Spandau

Keine Chance hatten die Männer des OSC Potsdam im Heimspiel gegen Tabellenführer Wasserfreunde Spandau. Deutlich mit 6:22 (2:3, 1:8, 0:4, 3:7) ging die Bundesligapartie verloren. „Wir wollten kämpfen, aber irgendwie hat heute wenig geklappt“, sagte Kapitän Matteo Dufour und meinte: „Zu Hause dürfen wir uns nicht so vorführen lassen.“ Laut Trainer Alexander Tchigir war das Fehlen der gesperrten Hannes Schulz und Dennis Strelezkij nicht zu kompensieren. Trotz der Niederlage bleibt der OSC auf Tabellenplatz vier der A-Gruppe. A.L.

LEICHTATHLETIK

Roloff enttäuscht bei der EM

Mit einem zehnten Platz bei übersprungenen 4,40 Meter musste sich Stabhochspringerin Annika Roloff bei der Hallen-Europameisterschaft in Belgrad begnügen. Die Athletin vom Potsdamer Bundesstützpunkt blieb damit deutlich unter ihrer persönlichen Hallen-Bestleistung, die bei 4,51 Metern steht. „Ich bin enttäuscht. Technisch hat es überhaupt nicht gepasst. Ich habe mich wie schon über die gesamte Saison im Wettkampf in Details verloren, nachdem es im Einspringen immer super läuft“, sagte Roloff. G.P.

Titel für Linke und Zurek

Bei der deutschen Hallen-Meisterschaft der Geher in Erfurt gewann Christopher Linke den Titel über 5000 Meter. Der Athlet des SC Potsdam verwies am gestrigen Sonntag in 19:08,82 Minuten seinen Vereinskollegen Nils Brembach (19:16,67) auf Platz zwei. In der 3000-Meter-Frauenkonkurrenz gab es ebenfalls einen Potsdamer Doppelsieg. Teresa Zurek (13:15,10) setzte sich vor Julia Richter (13:40,78) durch. Beide waren tags zuvor auch schon in Halle/Saale mit dieser Reihenfolge beim U20-Länderkampf zwischen Deutschland, Italien und Frankreich ins Ziel gekommen. Während Richter dabei 13:47,54 Minuten benötigte, knackte Zurek mit 12:59,19 erstmals die 13-Minuten-Marke. G.P.