Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Volleyball: Kracher zum Hauptrundenabschluss. Leichtathletik: Gold und Silber für Krüsemann sowie Geher-Trio beim Länderkampf. Kanu: Potsdamer beweisen gute Athletik. Wasserball: Brandenburg-Auswahl auf Rang drei. Turnen: Fünf Talente auf dem Podest. Fußball: Bornimer Ü60-Kicker räumen ab.

VOLLEYBALL

Kracher zum Hauptrundenabschluss

Mit einem Spitzenspiel beenden die Frauen des SC Potsdam am morgigen Samstagabend die Hauptrunde der Bundesligasaison 2016/17. Sie treten beim Allianz MTV Stuttgart an (Beginn: 19.30 Uhr). Während der gastgebende amtierende deutsche Pokalsieger noch darum kämpft, seinen zweiten Tabellenrang zu behaupten, steht das Team aus Brandenburg bereits als Viertplatzierter fest – bestes Hauptrundenresultat der Vereinsgeschichte. Wer der Gegner der Potsdamerinnen im Playoff-Viertelfinale sein wird, entscheidet sich morgen. Es wird entweder der VC Wiesbaden, der mit 37 Punkten Fünfter ist und damit nach aktuellem Stand SCP-Konkurrent wäre, oder dessen Verfolger – die Roten Raben Vilsbiburg, die einen Zähler weniger haben. tog

LEICHTATHLETIK

Gold und Silber für Krüsemann

Zweimal stand Felix Krüsemann bei der deutschen Hallenmeisterschaft der paralympischen Athleten in Erfurt auf dem Podium. Der Sportler des RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf gewann in der Altersklasse U18 den Titel über 800 Meter und wurde Vizemeister auf der 200-Meter-Distanz. PNN

Geher-Trio beim Länderkampf

Durch den Deutschen Leichtathletik-Verband wurden drei Geher des Potsdamer Bundesstützpunktes für den am morgigen Samstag in Halle/Saale stattfindenden U20-Länderkampf nominiert. Teresa Zurek, U20-WM-Elfte des Vorjahres, sowie Julia Richter werden über die 3000 Meter starten – für Niklas Richter steht die Fünf-Kilometer-Distanz auf dem Programm. Die deutsche Nachwuchsnationalmannschaft misst sich in Halle mit Italien und Frankreich. G.P.

KANU

Potsdamer beweisen gute Athletik

In Kienbaum unterzogen sich am Wochenende 131 deutsche Nachwuchspaddler einem Athletiktest in Vorbereitung auf die Ende Juli stattfindende Junioren-Weltmeisterschaft. Eine gute Ausgangslage für den weiteren Qualifikationsprozess – zwei nationale Regatten sowie ein internationaler Wettkampf sind erfolgreich zu bestreiten – schuf sich dabei eine Vielzahl an Sportlern des KC Potsdam. Die besten Platzierungen erreichten Fabien Schatz (Rang zwei), Martin Hiller, Stine Noack (beide drei), Fiete Schäfer, Patricia Schwarz (beide fünf) sowie Lara-Noelle Reiner (sechs). gw

WASSERBALL

Brandenburg-Auswahl auf Rang drei

Bei der ersten Austragung des „Pokals der Sportstadt Potsdam“ holte sich die Berliner Auswahl den Turniersieg vor Nordrhein-Westfalen und der Brandenburger Truppe, die ausschließlich mit Spielern des OSC Potsdam besetzt war. Der Wettkampf war das Treffen der sieben besten U15-Landesauswahlen Deutschlands – hinzu kam Polens Nationalteam dieser Altersklasse. A.L.

TURNEN

Fünf Talente auf dem Podest

Bei den Athletiküberprüfungen der nordostdeutschen Bundesländer überzeugten die Aktiven der Turntalentschule Potsdam. Insgesamt fünf Podestplätze sprangen heraus. Bei den Jungs, die ihren Wettkampf in Potsdam bestritten, wurden Yari Valentin Schemel und Leroy Novakowsky Erste, Danell Michler belegte Rang drei. In Berlin setzte sich Josefin Fischer, Brandenburgs Turnerin des Jahres 2016, ebenso gegen die Konkurrenz durch wie Julie Scheier. PNN

FUSSBALL

Bornimer Ü60-Kicker räumen ab

Die SG Bornim gewann die Hallen-Kreismeisterschaft der Ü60-Mannschaften in Teltow. Mit zehn Punkten setzten sich die Bornimer vor dem SV Falkensee-Finkenkrug (sieben) und Teltower FV (sechs) durch. Die Einzelpreise gingen an Klaus Diller (bester Spieler/Teltower FV), Thomas Arndt (bester Torwart) und Lothar Teske (bester Torschütze/drei Treffer/beide Bornim). rw