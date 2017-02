27.02.2017

SC Potsdam : Matchpoint souverän verwandelt

Es ist perfekt: Nach dem 3:0-Sieg in Erfurt steht fest, dass die Volleyballerinnen des SC Potsdam zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als Vierter der Bundesliga-Hauptrunde ins Viertelfinale einziehen. Nun wartet man beim SCP gespannt darauf, wer der Gegner wird.

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam ziehen erstmals als Viertplatzierte der Hauptrunde in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft ein. Beim Auswärtsspiel am Samstagabend gegen Schwarz-Weiß Erfurt ließ das Team von Trainer Davide Carli keinen Zweifel daran aufkommen, bereits vor dem letzten Spieltag den aktuellen Platz vier nicht mehr herzugeben. Ganze 72 Minuten dauerte der Auftritt in Thüringen, um mit einem souveränen 3:0 (25:13, 25:19, 25:18) alles klarzumachen und den nötigen Sieg einzufahren.

Uneinholbar für die Verfolger stehen die Potsdamerinnen nun einen Spieltag vor Hauptrundenschluss auf dem vierten Rang. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Carli, der das Team erst im vergangenen Sommer als Cheftrainer von Alberto Salomoni übernommen hatte, nach dem Ende der Partie.

Gegen Vilsbiburg, Wiesbaden oder Münster

Nur in der Anfangsphase konnten die – nunmehr als Absteiger feststehenden Erfurterinnen – den Potsdamer Aktionen noch Paroli bieten. Doch stimmten beim SCP Block und Annahme, offensiv gelang es Zuspielerin Denise Imoudu, ihre Angreiferinnen gut in Szene zu setzen. Nach 23 Minuten war der erste Satz erledigt. Auch im zweiten und dritten Durchgang machte der SC Potsdam kurzen Prozess. „Unser System, unser Block und unsere Annahme waren heute sehr gut“, sagte Davide Carli, der an diesem Abend eine geschlossene Mannschaftsleistung seiner Damen sah, was auch an der Verteilung der Punktausbeute deutlich wird. Marta Drpa und Ljubica Kecman machten beide je neun Punkte, Ivona Svobodnikova acht und Lisa Gründing sowie Roslandy Acosta jeweils sieben. Auch Zuspielerin Denise Imoudu punktete fünf Mal.

Mit dem vierten Rang aus der Hauptrunde spielen die Potsdamerinnen nun am 18. März im ersten Viertelfinalspiel in der heimischen MBS-Arena. Auch das mögliche dritte Match würde erneut in Potsdam stattfinden. Wer der Gegner in der Runde der besten acht Teams im deutschen Damen-Volleyball sein wird, entscheidet sich erst am letzten Spieltag: Vilsbiburg, Wiesbaden sowie Münster haben noch die Chance auf den fünften Rang. Dabei könnte bereits am Mittwoch (1. März) eine Vorentscheidung fallen, wenn Wiesbaden zu Gast in Vilsbiburg ist. Für den SC Potsdam geht es am kommenden Samstag noch einmal nach Stuttgart zum Tabellendritten.