24.02.2017

SV Babelsberg 03 : Endlich zurück im Wettkampfmodus

Das Warten hat ein Ende für Bilal Cubukcu (l.). Heute warten Hiromu Watahiki und Lok Leipzig auf den SVB.

Nach 75 Tagen Pflichtspielpause darf der SV Babelsberg 03 heute wieder ran. Die Filmstädter gastieren beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Loks Trainer Heiko Scholz schwärmt vorab über Nulldrei - in den allerhöchsten Regionalligatönen.

Nach Sturm und Dauerregen sind es noch immer nicht die besten Bedingungen für ein Fußballspiel. Aber noch eine Absage würden die Regionalliga-Kicker des SV Babelsberg 03 nach drei Wochen verlängerter Winterpause schwer verdauen. Inzwischen steht für die Heimpartie gegen den FSV Budissa Bautzen ein Nachholtermin fest, am 8. März um 19 Uhr. Damit das Risiko des Lagerkollers bis dahin nicht steigt, kommt die Partie gegen den 1. FC Lok Leipzig heute Abend gerade recht. Um 18.30 Uhr rollt für den SVB im Bruno-Plache-Stadion zum ersten Mal in diesem Jahr der Ball im Wettkampfmodus. „Wir haben alle richtig Bock, endlich wieder um Punkte zu spielen“, kündigte Nulldrei-Torjäger Matthias Steinborn schon vor der abgesagten Partie gegen Jena an.

Lok indes hatte seinen ersten Praxistest in der Liga vor Wochenfrist und mühte sich daheim zu einem 2:2 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Der Ex-Babelsberger Daniel Becker war es, der in der vierten Minute der Nachspielzeit seinem Team wenigstens noch einen Punkt sicherte. Mit 26 Zählern rangiert Lok aktuell auf dem achten Tabellenplatz – zwei Punkte hinter dem SVB (28) und weit weg von den Zielen, die Präsident Jens Kesseler dieser Tage formulierte: In drei Jahren will der einstige Europapokal-Teilnehmer in der dritten Liga spielen.

Lok möchte "Post im Konter abgehen" lassen

Leipzigs Trainer Heiko Scholz schaut indes auf den nächsten Gegner. Als „extrem spielstark“ lobt er den SVB. „In dieser Hinsicht vielleicht das beste Team der Liga“, zitiert ihn die Leipziger Volkszeitung. Was nach 75 Tagen ohne Pflichtspiel Nulldrei-Spielmacher Bilal Cubukcu & Co. dann auf den sicherlich schwer bespielbaren Rasen bringen werden, wird nach so langer Pause noch kein 100-prozentiges Niveau sein. Scholz erwartet aber viel Ballbesitz der Babelsberger, was seiner Mannschaft entgegenkäme. „Wenn wir den Ball haben, muss die Post im Konter abgehen“, fordert er. „Wir haben schnelle Spieler, wir können das.“