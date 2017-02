Landesfußball in der Region Potsdam : Zwei Derbys zum Rückrundenstart

Am Samstag beginnt Teil zwei der Landesfußballsaison 2016/17. Die elf Teams aus der Potsdamer Region sind dann wieder gefordert. Vier von ihnen sogar gleich in direkten Lokalduellen - sie steigen in Babelsberg und Teltow.

SAMSTAG

Brandenburgliga, 14 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen - Werderaner FC Viktoria.

Landesliga Nord, 14 Uhr: FSV Babelsberg 74 - RSV Eintracht 1949, SG Michendorf - SC Blau Weiß Energie Prenzlau, SC Oberhavel Velten - SV Babelsberg 03 II.

Landesklasse West, 14 Uhr: Teltower FV - Fortuna Babelsberg, ESV Lok Potsdam - SG Lok Brandenburg, ESV Lok Seddin - SV Rhinow/Großderschau, VfL Nauen - Potsdamer Kickers, SV Union Neuruppin - SG Bornim