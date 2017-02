Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Tischtennis: TSV I verlässt Abstiegsränge. Ringen: Dominierender Germania-Nachwuchs. Fußball: Bundesliga-Nachwuchs beim RSV.

TISCHTENNIS

TSV I verlässt Abstiegsränge

Mit Punkteteilungen in den beiden letzten Heimspielen der Saison erhielt sich TSV Stahnsdorf I die Chance auf den Klassenerhalt in der Damen-Oberliga. Die Stahnsdorferinnen kamen gegen Einheit Berlin und die Reinickendorfer Füchse II jeweils zu einem 7:7 und verließen dadurch die Abstiegsränge. Die zweite TSV-Vertretung unterlag wiederum Reinickendorf (4:8) und TTC Neukölln (6:8), wodurch keine Ligaverbleibhoffnungen mehr für den Tabellenletzten bestehen. Anwärter auf den Aufstieg in der Herren-Verbandsoberliga bleibt derweil die SG Geltow. Sie gewann 9:3 gegen TTC Finow-GEWO und erreichte einen 9:4-Erfolg beim CFC Hertha 06. Geltow übernahm dadurch die Tabellenführung, hat aber auch zwei Partien mehr als Verfolger Hertha BSC III. G.N.

RINGEN

Dominierender Germania-Nachwuchs

Bei der Landesmeisterschaft der C-,D- sowie E-Jugend erkämpften die jungen Athleten des gastgebenden RC Germania Potsdam 25 Medaillen, darunter 13 goldene. Auch in der Breite überzeugte der Germania-Nachwuchs, denn er belegte in der Mannschaftswertung den ersten Platz mit 124 Punkten und konnte dabei die Leistungszentren des 1. Luckenwalder SC (85) und des RSV Hansa 90 aus Frankfurt an der Oder (71) auf die Folgeränge verweisen. G.P.

FUSSBALL

Bundesliga-Nachwuchs beim RSV

Bundesliga-Nachwuchsteams spielen am kommenden Wochenende zum dritten Mal beim AOK-Juniorenmasters in der Sporthalle der Berlin Brandenburg International School in Kleinmachnow. Am Start sind die D-Junioren (zwölf Jahre) von Bayern München, Hertha BSC, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Hertha 03 Zehlendorf, Rapid Wien und die jungen Kicker des Gastgebers RSV Eintracht 1949. Qualifiziert haben sich zudem die Teams des FC Viktoria 1889 Berlin und von Pogon Szczecin. Beginn ist an beiden Tagen um 9 Uhr. pek