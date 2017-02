22.02.2017

Landesfußball in der Region Potsdam : Rückkehr auf die Insel

Sven Thoß übernimmt zum zweiten Mal in seiner Karriere das Traineramt beim Brandenburgligisten Werderaner FC Viktoria. Zugleich bleibt er aber auch U19-Trainer des SV Babelsberg 03 und wagt damit einen Spagat zwischen Ab- und Aufstiegskampf.

Er kämpft gleichzeitig um den Aufstieg und um den Klassenerhalt. Über diesen Spannungsbogen wandelt Fußballlehrer Sven Thoß in den kommenden drei Monaten. Nachdem Martin Nitzsche aus persönlichen Gründen sein Amt beim Werderaner FC Viktoria abgegeben hat, übernahm Thoß am vergangenen Freitag das Kommando. Mission Klassenerhalt heißt nun die schwierige Aufgabe, die er beim aktuell Tabellenletzten der Brandenburgliga übernommen hat. Bereits Mitte der Hinrunde hatte sich der WFC von Trainer André Kather getrennt.

Gleichzeitig bleibt Thoß Trainer der A-Junioren des SV Babelsberg 03, die er seit vergangenem Sommer betreut und in die Regionalliga zurückführen will. Derzeit überwintert die Nulldrei-U19 als Brandenburgliga-Spitzenreiter.

SVB gibt Einverständnis für die Doppeltätigkeit

Thoß freut sich auf seine Rückkehr nach Werder, wo er bereits drei Jahre als Trainer tätig war, ehe er 2013 zum Oberligisten Brandenburger SC Süd 05 ging. „Aber es wird nicht einfach“, ist ihm klar. Bei sechs Heimspielen in der Hinrunde hat Thoß die Mannschaft als fachkundiger Zuschauer beobachtet: „Fußballerisch passt das, das sind alles gute Fußballer“, sagt er. „Aber es gibt ein Mentalitätsproblem, keinen ausgeprägten Siegeswillen“, so sein Eindruck. In einer Selbstanalyse der Hinrunde, die Thoß in seiner ersten Zusammenkunft mit der Mannschaft gefordert hat, hätten ihm die Spieler dies bestätigt. „Daher wird es die größte Herausforderung sein, diesen Schalter umzulegen“, vermutet Thoß. Darin sieht er aber auch seine Stärke. „Meine Mannschaften konnten immer fighten und waren immer motiviert“, nimmt der Potsdamer für sich in Anspruch, der in der vergangenen Saison mit dem Goslarer SC erstmals einen Regionalligisten trainierte.

Die halbjährige Auszeit vom Männerfußball habe ihm gut getan: „Es war wichtig, die Akkus mal aufzuladen“, sagt Thoß, sodass er sich für die Doppelbelastung bereit sieht. Ausdrücklich dankt er dem SVB für das Einverständnis, den Trainerposten in Werder zu übernehmen. „Das sportliche Ziel des SV Babelsberg 03, der Aufstieg der U19 in die Regionalliga, wird durch die dreimonatige Doppelbelastung nicht beeinträchtigt, da sich die sportliche Leitung sowie Sven Thoß unter Beachtung aller Termine darüber einig sind, die gestellten Ziele beider Vereine zu erreichen“, heißt es in einer Mitteilung der Nulldreier.