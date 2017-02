Kurz & Knapp : Sportnachrichten aus Potsdam und Umgebung

Bobsport: Damenduo auf WM-Rang acht. Leichtathletik: Silber gewonnen, Bestmarke verfehlt.

BOBSPORT

Damenduo auf WM-Rang acht

Bei der Weltmeisterschaft am Königssee belegte das Duo Stephanie Schneider/Lisa Buckwitz Platz acht. Pilotin Schneider vom BSC Sachsen Oberbärenburg, die einst Leichtathletin in Potsdam war, schaffte mit ihrer SC-Potsdam-Anschieberin Buckwitz keine vier Fahrten auf höchstem Niveau. Dadurch wurde ein Top-Resultat wie 2016, als die beiden WM-Vierter geworden waren, verpasst. tog

LEICHTATHLETIK

Silber gewonnen, Bestmarke verfehlt

Nach Platz drei im Vorjahr gewann Annika Roloff diesmal Silber bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig. Die Potsdamer Stabhochspringerin, die für ihren Heimatverein MTV 49 Holzminden startet, bewältigte 4,40 Meter, womit sie elf Zentimeter unter ihrer jüngst beim Meeting im Stern-Center aufgestellten persönlichen Bestleistung blieb. Den Titel sicherte sich Lisa Ryzih (Ludwigshafen/4,65), Bronze ging an Regine Kramer (Leverkusen(4,30). Fünfte der Konkurrenz wurde Anjuli Knäsche aus Potsdam. 4,20 Meter gingen am Ende für die Athletin der SG TSV Kronshagen/Kieler TB ins Protokoll ein. G.P.